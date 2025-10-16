Рейтинг@Mail.ru
В Казани задержали мужчину за стрельбу из травматики в пассажира машины - РИА Новости, 16.10.2025
17:24 16.10.2025
В Казани задержали мужчину за стрельбу из травматики в пассажира машины
В Казани задержали мужчину за стрельбу из травматики в пассажира машины
Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в пассажира автомобиля на улице Тэцевской в Казани, он задержан, сообщила ГИБДД города. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T17:24:00+03:00
2025-10-16T17:24:00+03:00
происшествия
казань
гибдд мвд рф
казань
происшествия, казань, гибдд мвд рф
Происшествия, Казань, ГИБДД МВД РФ
В Казани задержали мужчину за стрельбу из травматики в пассажира машины

В Казани мужчина открыл стрельбу из травматики в пассажира автомобиля

КАЗАНЬ, 16 окт – РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в пассажира автомобиля на улице Тэцевской в Казани, он задержан, сообщила ГИБДД города.
"Сегодня в районе пересечения улиц Тэцевская и Копылова произошел инцидент со стрельбой. Мужчина, на вид около 40 лет, выйдя из автомобиля, произвел три выстрела из травматического оружия в пассажира автомобиля "Москвич", - говорится в сообщении.
По сообщениям очевидцев, выстрелы были произведены в область живота, лица и грудной клетки пострадавшего. Бригада скорой медицинской помощи незамедлительно прибыла на место происшествия.
Подозреваемый в совершении стрельбы был задержан на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину
13:02
 
ПроисшествияКазаньГИБДД МВД РФ
 
 
