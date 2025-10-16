https://ria.ru/20251016/kazan-2048679622.html
В Казани задержали мужчину за стрельбу из травматики в пассажира машины
В Казани задержали мужчину за стрельбу из травматики в пассажира машины - РИА Новости, 16.10.2025
В Казани задержали мужчину за стрельбу из травматики в пассажира машины
Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в пассажира автомобиля на улице Тэцевской в Казани, он задержан, сообщила ГИБДД города. РИА Новости, 16.10.2025
казань
КАЗАНЬ, 16 окт – РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в пассажира автомобиля на улице Тэцевской в Казани, он задержан, сообщила ГИБДД города.
"Сегодня в районе пересечения улиц Тэцевская и Копылова произошел инцидент со стрельбой. Мужчина, на вид около 40 лет, выйдя из автомобиля, произвел три выстрела из травматического оружия в пассажира автомобиля "Москвич", - говорится в сообщении.
По сообщениям очевидцев, выстрелы были произведены в область живота, лица и грудной клетки пострадавшего. Бригада скорой медицинской помощи незамедлительно прибыла на место происшествия.
Подозреваемый в совершении стрельбы был задержан на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.