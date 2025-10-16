Рейтинг@Mail.ru
Во Всеказачьем союзе в США заявили о важности сохранения традиций - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/kazaki-2048530162.html
Во Всеказачьем союзе в США заявили о важности сохранения традиций
Во Всеказачьем союзе в США заявили о важности сохранения традиций - РИА Новости, 16.10.2025
Во Всеказачьем союзе в США заявили о важности сохранения традиций
Русские казаки, которые живут в США, считают важным сохранение казачьих традиций, перенесенных их предками из России, рассказала РИА Новости член совета... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T08:11:00+03:00
2025-10-16T08:11:00+03:00
в мире
сан-франциско
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991748782_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c674871d43b9fe02e2bf9eb076b34531.jpg
https://ria.ru/20251002/slet-2046054765.html
https://ria.ru/20251012/bezrukov-2047817330.html
сан-франциско
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991748782_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ecae253d8e8d204b8bfa4ca528f24376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сан-франциско, сша, россия
В мире, Сан-Франциско, США, Россия
Во Всеказачьем союзе в США заявили о важности сохранения традиций

Всеказачий союз Сан-Франциско отметит столетний юбилей организации

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВыступление казачьего хора
Выступление казачьего хора - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Выступление казачьего хора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Русские казаки, которые живут в США, считают важным сохранение казачьих традиций, перенесенных их предками из России, рассказала РИА Новости член совета директоров Всеказачьего союз Сан-Франциско Наталья Сабельник.
Семнадцатого октября в Русском центре Сан-Франциско пройдут торжества по случаю 100-летия Всеказачьего союза.
Торжественная церемония закрытия слета Ассоциации казачьих вузов - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Новочеркасске состоялся четвертый слет Ассоциации казачьих вузов России
2 октября, 22:55
"Мы считаем очень важным сохранение наших традиций, особенно в то время, когда наша организация отмечает вековой юбилей", - сказала Сабельник.
Она рассказала, что Всеказачий союз был создан в Шанхае в 1925. Год спустя схожая организация появилась в Сан-Франциско, однако в 1930-е годы из-за Великой депрессии многие ее члены были вынуждены разъехаться по другим штатам в поисках работы. В то время казачья структура там оставалось малоактивной.
"Мы надеемся, что этот красивый бал зажжет искорку интереса у молодежи, и ребята задумаются о своих корнях. Да, они родились в США, их родители родились здесь. Но нам бы хотелось, чтобы они почувствовали свою принадлежность к казачеству, поняли, что у них есть корни", - сказала Сабельник.
С новой силой русская казачья жизнь в Сан-Франциско забурлила в начале 1950-х годов, когда туда транзитом через Филиппины приехали тысячи эмигрантов, бежавших из коммунистического Китая. В их числе в США оказалась и семья Сабельник, папа которой был дворянином, а мама – казачкой.
Традиция проводить казачьи балы также зародилась в 1926, и с тех пор они почти всегда устраивались в том самом Русском центре Сан-Франциско, где пройдет и нынешнее торжество. По словам Сабельник, благодаря таким мероприятиям союзу удавалось собирать внушительные средства на благотворительные нужды.
"Я думаю, это не так уж и мало - сохранять наш союз в течение столь долгого времени", - призналась Сабельник.
По ее словам, на сей раз традиция будет продолжена.
"У нас будут 15 молодых потомков казаков, которые придут в казачьей форме и будут выносить казачьи флаги. Мы проведем выставку об истории нашего союза. И конечно, у нас будет звучать русская музыка", - сказала она.
Всеказачий союз Сан-Франциско является некоммерческой организацией. Ее главной задачей является сохранение богатой истории и культуры казаков в России, США и по всему миру.
Актер Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Русскую культуру запретить нельзя, заявил Безруков
12 октября, 15:44
 
В миреСан-ФранцискоСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала