Во Всеказачьем союзе в США заявили о важности сохранения традиций

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Русские казаки, которые живут в США, считают важным сохранение казачьих традиций, перенесенных их предками из России, рассказала РИА Новости член совета директоров Всеказачьего союз Сан-Франциско Наталья Сабельник.

Семнадцатого октября в Русском центре Сан-Франциско пройдут торжества по случаю 100-летия Всеказачьего союза.

"Мы считаем очень важным сохранение наших традиций, особенно в то время, когда наша организация отмечает вековой юбилей", - сказала Сабельник.

Она рассказала, что Всеказачий союз был создан в Шанхае в 1925. Год спустя схожая организация появилась в Сан-Франциско, однако в 1930-е годы из-за Великой депрессии многие ее члены были вынуждены разъехаться по другим штатам в поисках работы. В то время казачья структура там оставалось малоактивной.

"Мы надеемся, что этот красивый бал зажжет искорку интереса у молодежи, и ребята задумаются о своих корнях. Да, они родились в США , их родители родились здесь. Но нам бы хотелось, чтобы они почувствовали свою принадлежность к казачеству, поняли, что у них есть корни", - сказала Сабельник.

С новой силой русская казачья жизнь в Сан-Франциско забурлила в начале 1950-х годов, когда туда транзитом через Филиппины приехали тысячи эмигрантов, бежавших из коммунистического Китая . В их числе в США оказалась и семья Сабельник, папа которой был дворянином, а мама – казачкой.

Традиция проводить казачьи балы также зародилась в 1926, и с тех пор они почти всегда устраивались в том самом Русском центре Сан-Франциско, где пройдет и нынешнее торжество. По словам Сабельник, благодаря таким мероприятиям союзу удавалось собирать внушительные средства на благотворительные нужды.

"Я думаю, это не так уж и мало - сохранять наш союз в течение столь долгого времени", - призналась Сабельник.

По ее словам, на сей раз традиция будет продолжена.

"У нас будут 15 молодых потомков казаков, которые придут в казачьей форме и будут выносить казачьи флаги. Мы проведем выставку об истории нашего союза. И конечно, у нас будет звучать русская музыка", - сказала она.