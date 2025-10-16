В Катаре заявили о возможном прекращении экспорта СПГ в ЕС

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Катар может прекратить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз из-за директивы ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям устойчивого развития (CSDDD), заявил министр энергетики Катара и главный исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.
Как заявил министр в интервью агентству Рейтер, Европа должна решить, хочет ли она привлекать инвестиции в блок посредством упрощения этой директивы.
"QatarEnergy не сможет оправдать ведение бизнеса в ЕС, в том числе в сфере СПГ или других продуктов, в связи со значительным риском, которому она может быть подвергнута из-за чрезмерного характера предлагаемых правил, которые в конечном итоге нанесут ущерб европейским конечным потребителям", - приводит агентство его слова.
В начале апреля Совет ЕС на один год перенес "транспонирование и первый этап применения" директивы о комплексной проверке в области устойчивого развития корпораций (CSDDD), охватывающей крупнейшие компании. В мае президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на инвестиционном саммите Choose France в Версале, предложил отменить директиву ЕС о должной осмотрительности в отношении CSDDD, заявив, что согласен в этом плане с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он заявил, что ЕС "нужно двигаться гораздо быстрее" в вопросе упрощения, а данную директиву и ряд других нормативных актов ЕС "следует не просто отложить, но отменить". Тем не менее, как сообщала газета Politico, инициатива Макрона по аннулированию директивы не нашла поддержки среди его собственных союзников по политическому лагерю.
