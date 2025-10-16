В Катаре заявили о возможном прекращении экспорта СПГ в ЕС

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Катар может прекратить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз из-за директивы ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям устойчивого развития (CSDDD), заявил министр энергетики Катара и главный исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.