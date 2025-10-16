Рейтинг@Mail.ru
В Катаре заявили о возможном прекращении экспорта СПГ в ЕС - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/katar-2048701310.html
В Катаре заявили о возможном прекращении экспорта СПГ в ЕС
В Катаре заявили о возможном прекращении экспорта СПГ в ЕС - РИА Новости, 16.10.2025
В Катаре заявили о возможном прекращении экспорта СПГ в ЕС
Катар может прекратить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз из-за директивы ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T18:51:00+03:00
2025-10-16T18:51:00+03:00
катар
европа
франция
эммануэль макрон
фридрих мерц
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/05/1592055731_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a7cba951d5f7ee9f57e64e164aaa70b5.jpg
https://ria.ru/20251008/energoresursy-2046919999.html
катар
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/05/1592055731_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3267efe49a819c397b49608fbb35369d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катар, европа, франция, эммануэль макрон, фридрих мерц, евросоюз, в мире
Катар, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Евросоюз, В мире
В Катаре заявили о возможном прекращении экспорта СПГ в ЕС

аль-Кааби: Катар может прекратить экспорт СПГ в Европу из-за директивы ЕС

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкФлаг Катара
Флаг Катара - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в медиабанк
Флаг Катара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Катар может прекратить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз из-за директивы ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям устойчивого развития (CSDDD), заявил министр энергетики Катара и главный исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.
Как заявил министр в интервью агентству Рейтер, Европа должна решить, хочет ли она привлекать инвестиции в блок посредством упрощения этой директивы.
"QatarEnergy не сможет оправдать ведение бизнеса в ЕС, в том числе в сфере СПГ или других продуктов, в связи со значительным риском, которому она может быть подвергнута из-за чрезмерного характера предлагаемых правил, которые в конечном итоге нанесут ущерб европейским конечным потребителям", - приводит агентство его слова.
В начале апреля Совет ЕС на один год перенес "транспонирование и первый этап применения" директивы о комплексной проверке в области устойчивого развития корпораций (CSDDD), охватывающей крупнейшие компании. В мае президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на инвестиционном саммите Choose France в Версале, предложил отменить директиву ЕС о должной осмотрительности в отношении CSDDD, заявив, что согласен в этом плане с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он заявил, что ЕС "нужно двигаться гораздо быстрее" в вопросе упрощения, а данную директиву и ряд других нормативных актов ЕС "следует не просто отложить, но отменить". Тем не менее, как сообщала газета Politico, инициатива Макрона по аннулированию директивы не нашла поддержки среди его собственных союзников по политическому лагерю.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Куда уходят наши деньги?" Возмущению европейцев нет предела
8 октября, 08:00
 
КатарЕвропаФранцияЭммануэль МакронФридрих МерцЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала