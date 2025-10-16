Рейтинг@Mail.ru
Kaspersky назвал главный источник угроз для электроэнергетики - РИА Новости, 16.10.2025
08:41 16.10.2025
Kaspersky назвал главный источник угроз для электроэнергетики
Kaspersky назвал главный источник угроз для электроэнергетики
Сектор электроэнергетики в России показал наибольшую долю попыток заражений вредоносным программным обеспечением (ПО) в третьем квартале 2025 года, где главным... РИА Новости, 16.10.2025
технологии, россия, лаборатория касперского, воздушно-космические силы россии
Технологии, Россия, Лаборатория Касперского, Воздушно-космические силы России
Kaspersky назвал главный источник угроз для электроэнергетики

Kaspersky назвал интернет главным источником угроз для технологических сетей

© Лаборатория КасперскогоЗдание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Лаборатория Касперского
Здание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
ДУБАЙ, 16 окт - РИА Новости. Сектор электроэнергетики в России показал наибольшую долю попыток заражений вредоносным программным обеспечением (ПО) в третьем квартале 2025 года, где главным источником угроз для технологических сетей остался интернет, который дает злоумышленникам доступ во внутренние системы компаний, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"В третьем квартале 2025 года сектор электроэнергетики в России показал наибольшую, по сравнению с другими секторами, долю попыток заражений, где источником вредоносного программного обеспечения были сайты во внутренней сети - в интернете", - сообщили представители компании на выставке GITEX.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о мошенничестве с помощью ИИ
14 октября, 13:57
Там объяснили, что интернет в промышленной сети - это не только веб-страницы с настройками промышленного и сетевого оборудования, но и системы документооборота, проектирования, управления жизненным циклом (PLM) и ресурсами (ERP) предприятия.
"Интернет остается основным источником угроз для технологических сетей на отечественных энергетических предприятиях. По статистике за третий квартал 2025 года, эта отрасль заняла первое место в России по доле компьютеров АСУ (автоматизированная система управления - ред.), на которых блокировались обращения к опасным веб‑ресурсам (используемым для распространения или управления вредоносным ПО), зараженным интернет‑сайтам, а также к программам для скрытого майнинга криптовалют", - поделились в компании.
Так, самый распространенный вектор получения первоначального доступа - фишинговые письма с вложениями в формате двойных расширений или самораспаковывающихся архивов. Наиболее частые темы в целом по всем отраслям, не только по энергетике: "Накладная", "Резюме кандидата на должность", "Указ", "Приглашение на ВКС".
Также злоумышленники используют для проникновения в системы украденные, часто в результате утечек или фишинга, учетные данные - как сотрудников, так и подрядчиков. В последнем случае они подключаются к сети жертвы по VPN или RDP из сети подрядчика, пояснили в "Лаборатории Касперского".
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В Kaspersky рассказали, как мошенники используют ИИ
11 октября, 10:47
 
ТехнологииРоссияЛаборатория КасперскогоВоздушно-космические силы России
 
 
