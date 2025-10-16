https://ria.ru/20251016/kamchatka-2048509264.html
На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков - РИА Новости, 16.10.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков
Семь афтершоков магнитудой до 5,5 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах ощущались три подземных толчка сообщили в Главном... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T00:44:00+03:00
2025-10-16T00:44:00+03:00
2025-10-16T00:44:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035580121_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_12461235ca5c303a3895aceeed2f0a79.jpg
https://ria.ru/20251015/kamchatka-2048295592.html
https://ria.ru/20251015/vulkan-2048288658.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035580121_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_65d2f2e88b4e87864a8966d4d4927707.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков
У берегов Камчатки за сутки зафиксировали семь афтершоков магнитудой до 5,2
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт – РИА Новости. Семь афтершоков магнитудой до 5,5 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах ощущались три подземных толчка сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано девять афтершоков магнитудой до 5,2, один из них ощущаемый.
"За сутки произошло семь афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,5. В населённых пунктах ощущалось три подземных толчка", - проинформировали спасатели в своем Telegram-канале
.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
По данным вулканологов, из Ключевского вулкана произошел один пепловый выброс. Пеплопадов в населенных пунктах края не зарегистрировано.
Ученые фиксируют также активность вулканов Безымянного, Шивелуча
, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.