На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт – РИА Новости. Семь афтершоков магнитудой до 5,5 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, в населенных пунктах ощущались три подземных толчка сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано девять афтершоков магнитудой до 5,2, один из них ощущаемый.

"За сутки произошло семь афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,5. В населённых пунктах ощущалось три подземных толчка", - проинформировали спасатели в своем Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

По данным вулканологов, из Ключевского вулкана произошел один пепловый выброс. Пеплопадов в населенных пунктах края не зарегистрировано.

Ученые фиксируют также активность вулканов Безымянного, Шивелуча , Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в ведомстве.