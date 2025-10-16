Рейтинг@Mail.ru
В Камбодже нескольких россиян арестовали за нелегальную деятельность
12:07 16.10.2025
В Камбодже нескольких россиян арестовали за нелегальную деятельность
В Камбодже нескольких россиян арестовали за нелегальную деятельность - РИА Новости, 16.10.2025
В Камбодже нескольких россиян арестовали за нелегальную деятельность
Несколько россиян арестованы в Камбодже вместе с гражданами еще 19 стран в связи с деятельностью нелегальных мошеннических колл-центров, сообщает в четверг... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
камбоджа
китай
тайвань
камбоджа
китай
тайвань
в мире, камбоджа, китай, тайвань
В мире, Камбоджа, Китай, Тайвань
В Камбодже нескольких россиян арестовали за нелегальную деятельность

В Камбодже нескольких россиян арестовали в связи с деятельностью колл-центров

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
БАНГКОК, 16 окт – РИА Новости. Несколько россиян арестованы в Камбодже вместе с гражданами еще 19 стран в связи с деятельностью нелегальных мошеннических колл-центров, сообщает в четверг газета Khmer Times со ссылкой на полицию.
"Арестованы 3 455 человек из 20 стран, включая граждан Китая (вместе с жителями Тайваня), Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Индии, Бангладеш, Южной Кореи, Пакистана, Непала, Малайзии, Японии, Мьянмы, Филиппин, Лаоса, Камеруна, Нигерии, Уганды, Сьерра-Леоне, Монголии и России", - сообщает издание, добавляя что аресты происходили в течение четырех с половиной месяцев в рамках масштабной операции правоохранительных органов Камбоджи против кибермошенников.
Флаг Мьянмы на карте - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В США расследуют причастность Starlink к работе колл-центров в Мьянме
14 октября, 10:02
Власти наложили арест на помещения и здания (колл-центров), собрав обширные вещественные доказательства, включая компьютеры, мобильные телефоны, паспорта и различные электронные устройства, для дальнейшего расследования, говорится в сообщении.
Газета сообщает, что в провинциях Пномпень, Кандал, Преа-Сианук и Кампот начаты судебные разбирательства по 10 крупным уголовным делам, связанным с колл-центрами.
"Дела в общей сложности 75 подозреваемых, включая пять женщин, признанных зачинщиками и сообщницами, переданы в суд. Эти дела включают такие обвинения, как онлайн-мошенничество, убийства и торговля людьми", - сообщает газета, отмечая, что проведенная камбоджийскими правоохранителями операция стала одной из крупнейших скоординированных операций по борьбе с киберпреступностью в Камбодже в текущем году.
Издание сообщает, что 2 825 иностранных граждан, в том числе 476 женщин, были депортированы.
"Власти также спасли множество жертв торговли людьми и пресекли несколько мошеннических сетей и сетей, занимающихся торговлей людьми", - говорится в сообщении.
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Несколько россиян остаются в мошеннических колл-центрах в Мьянме
7 октября, 20:55
 
В миреКамбоджаКитайТайвань
 
 
