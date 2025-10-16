В Камбодже нескольких россиян арестовали за нелегальную деятельность

Власти наложили арест на помещения и здания (колл-центров), собрав обширные вещественные доказательства, включая компьютеры, мобильные телефоны, паспорта и различные электронные устройства, для дальнейшего расследования, говорится в сообщении.

"Дела в общей сложности 75 подозреваемых, включая пять женщин, признанных зачинщиками и сообщницами, переданы в суд. Эти дела включают такие обвинения, как онлайн-мошенничество, убийства и торговля людьми", - сообщает газета, отмечая, что проведенная камбоджийскими правоохранителями операция стала одной из крупнейших скоординированных операций по борьбе с киберпреступностью в Камбодже в текущем году.