В администрации Калининграда идут обыски
Обыски идут в администрации Калининграда, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 16.10.2025
происшествия
калининград
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
калининград
Происшествия, Калининград, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Сотрудники МВД и ФСБ России проводят обыски в здании администрации Калининграда