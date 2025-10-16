Рейтинг@Mail.ru
17:36 16.10.2025
В администрации Калининграда идут обыски
происшествия, калининград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Калининград, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Сотрудники МВД и ФСБ России проводят обыски в здании администрации Калининграда

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 16 окт — РИА Новости. Обыски идут в администрации Калининграда, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Идут обыски. Подробности пока сообщить не можем, работают сотрудники МВД и ФСБ", - сказал собеседник агентства.
