Израиль вернул в сектор Газа тела еще 30 палестинцев

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Израиль в четверг вернул в сектор Газа тела 30 палестинцев, погибших после их задержания с начала обострения конфликта в октябре 2023 года, тем самым в сектор за три дня возвращено 120 тел погибших, сообщила пресс-служба властей палестинского полуэксклава.

"Завершена передача тел 120 палестинцев, погибших после их задержания оккупационными израильскими силами во время войны на истребление палестинского народа… Процедура прошла в три этапа: 45 тел погибших переданы во вторник, 45 - в среду и 30 - в четверг, включая десятки неопознанных тел", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, палестинской стороне переданы в том числе тела со следами пыток, пулевых ранений в результате выстрелов с близкого расстояния или гибели под колесами танков.

Палестинское движение ХАМАС на этой неделе передало израильской стороне тела девяти погибших заложников из 28, которые удерживались группировкой на момент вступления в силу соглашения о перемирии в секторе Газа.