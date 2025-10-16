Рейтинг@Mail.ru
Израиль вернул в сектор Газа тела еще 30 палестинцев - РИА Новости, 16.10.2025
18:08 16.10.2025
Израиль вернул в сектор Газа тела еще 30 палестинцев
Израиль вернул в сектор Газа тела еще 30 палестинцев - РИА Новости, 16.10.2025
Израиль вернул в сектор Газа тела еще 30 палестинцев
Израиль в четверг вернул в сектор Газа тела 30 палестинцев, погибших после их задержания с начала обострения конфликта в октябре 2023 года, тем самым в сектор... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T18:08:00+03:00
2025-10-16T18:08:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль вернул в сектор Газа тела еще 30 палестинцев

Израиль в четверг вернул в сектор Газа тела 30 палестинцев

Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Израиль в четверг вернул в сектор Газа тела 30 палестинцев, погибших после их задержания с начала обострения конфликта в октябре 2023 года, тем самым в сектор за три дня возвращено 120 тел погибших, сообщила пресс-служба властей палестинского полуэксклава.
"Завершена передача тел 120 палестинцев, погибших после их задержания оккупационными израильскими силами во время войны на истребление палестинского народа… Процедура прошла в три этапа: 45 тел погибших переданы во вторник, 45 - в среду и 30 - в четверг, включая десятки неопознанных тел", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, палестинской стороне переданы в том числе тела со следами пыток, пулевых ранений в результате выстрелов с близкого расстояния или гибели под колесами танков.
Палестинское движение ХАМАС на этой неделе передало израильской стороне тела девяти погибших заложников из 28, которые удерживались группировкой на момент вступления в силу соглашения о перемирии в секторе Газа.
ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали длительные или пожизненный сроки за терроризм.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Израиль хочет достичь ликвидации ХАМАС, заявил Нетаньяху
