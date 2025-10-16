https://ria.ru/20251016/izrail-2048693752.html
Израиль вернул в сектор Газа тела еще 30 палестинцев
Израиль вернул в сектор Газа тела еще 30 палестинцев - РИА Новости, 16.10.2025
Израиль вернул в сектор Газа тела еще 30 палестинцев
Израиль в четверг вернул в сектор Газа тела 30 палестинцев, погибших после их задержания с начала обострения конфликта в октябре 2023 года, тем самым в сектор... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T18:08:00+03:00
2025-10-16T18:08:00+03:00
2025-10-16T18:08:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg
https://ria.ru/20251016/netanyakhu-2048588108.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f88c2be046a313d1a6d9a7a214ffa076.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль вернул в сектор Газа тела еще 30 палестинцев
Израиль в четверг вернул в сектор Газа тела 30 палестинцев
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Израиль в четверг вернул в сектор Газа тела 30 палестинцев, погибших после их задержания с начала обострения конфликта в октябре 2023 года, тем самым в сектор за три дня возвращено 120 тел погибших, сообщила пресс-служба властей палестинского полуэксклава.
"Завершена передача тел 120 палестинцев, погибших после их задержания оккупационными израильскими силами во время войны на истребление палестинского народа… Процедура прошла в три этапа: 45 тел погибших переданы во вторник, 45 - в среду и 30 - в четверг, включая десятки неопознанных тел", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, палестинской стороне переданы в том числе тела со следами пыток, пулевых ранений в результате выстрелов с близкого расстояния или гибели под колесами танков.
Палестинское движение ХАМАС
на этой неделе передало израильской стороне тела девяти погибших заложников из 28, которые удерживались группировкой на момент вступления в силу соглашения о перемирии в секторе Газа.
ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем
освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали длительные или пожизненный сроки за терроризм.