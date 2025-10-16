Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов

КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии принял решение утвердить итоги парламентских выборов, прошедших 28 сентября, заявила в четверг председатель КС Домника Маноле, при том, что ранее молдавская оппозиция призывала не признавать итоги голосования из-за многочисленных нарушений.
Ранее в четверг оппозиционный в Молдавии Патриотический блок выступил с просьбой к КС аннулировать выборы. Правящая партия "Действие и солидарность" выступили за утверждение итогов выборов. Представители блока "Альтернатива" и "Нашей партии" в заседании КС не участвовали.
"Конституционный суд Республики Молдова постановил: утвердить итоги парламентских выборов в Молдавии, прошедших 28 сентября", - заявила Маноле на заседании.
Ранее глава прошедшей в парламент Молдавии оппозиционной партии "Демократия дома" Василий Костюк выразил сомнение в объективности Конституционного суда, поскольку все его члены в той или иной мере связаны с правящей партией "Действие и солидарность". Он утверждает, что решение по выборам принимает не суд, а президент Майя Санду.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
