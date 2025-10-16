Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов

КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии принял решение утвердить итоги парламентских выборов, прошедших 28 сентября, заявила в четверг председатель КС Домника Маноле, при том, что ранее молдавская оппозиция призывала не признавать итоги голосования из-за многочисленных нарушений.