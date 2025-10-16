Молдавская оппозиция требует от КС не признавать итоги выборов

КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Оппозиционный Патриотический блок просит Конституционный суд Молдавии не признавать итоги парламентских выборов, поскольку на них был зарегистрирован ряд нарушений, заявил в четверг представитель политсилы Адриан Лебединский.