Молдавская оппозиция требует от КС не признавать итоги выборов - РИА Новости, 16.10.2025
12:36 16.10.2025 (обновлено: 12:41 16.10.2025)
Молдавская оппозиция требует от КС не признавать итоги выборов
Молдавская оппозиция требует от КС не признавать итоги выборов

Патриотический блок просит КС Молдавии не признавать итоги парламентских выборов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Оппозиционный Патриотический блок просит Конституционный суд Молдавии не признавать итоги парламентских выборов, поскольку на них был зарегистрирован ряд нарушений, заявил в четверг представитель политсилы Адриан Лебединский.
Конституционный суд Молдавии в четверг рассматривает отчет ЦИК об итогах выборов в парламент. КС должен будет признать выборы действительными или аннулировать их.
"Патриотический блок просит не признавать результаты выборов и признать их недействительными", - заявил Лебединский на заседании суда, представляя позицию политблока.
По его словам, в ходе выборов был зарегистрирован ряд нарушений, связанных с избирательными участками, голосованием представителей диаспоры и прямым участием президента Майи Санду в поддержке одной из партий.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
Парламентские выборы в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Выборы в Молдавии не были честными, заявил депутат Соцпартии
6 октября, 19:10
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
