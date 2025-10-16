https://ria.ru/20251016/iran-2048744771.html
Иран и Россия не будут обращать внимания на восстановление санкций
2025-10-16T23:47:00+03:00
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Иран и Россия, осуществляя сотрудничество в сфере энергетики, не будут обращать внимание на восстановленные резолюции Совбеза ООН с санкциями, заявил РИА Новости замминистра нефти Ирана Омид Шакери.
"Российские компании, с которыми мы в эти два дня проводили заседания, вообще не говорили о "снэпбэке" (механизме восстановления международных санкций против Ирана
- ред.). Дискуссия шла о том, чтобы процесс сотрудничества осуществлялся без того, чтобы принимать во внимание "снэпбэк", - сказал он на полях Российской энергетической недели.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН
, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция
, Великобритания
и Германия
. Россия
, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США
из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами же рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу Ирану тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.