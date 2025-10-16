Рейтинг@Mail.ru
Иран и Россия не будут обращать внимания на восстановление санкций - РИА Новости, 16.10.2025
23:47 16.10.2025
Иран и Россия не будут обращать внимания на восстановление санкций
Иран и Россия, осуществляя сотрудничество в сфере энергетики, не будут обращать внимание на восстановленные резолюции Совбеза ООН с санкциями, заявил РИА... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
иран
россия
франция
оон
иран
россия
франция
Новости
в мире, иран, россия, франция, оон
В мире, Иран, Россия, Франция, ООН
Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Иран и Россия, осуществляя сотрудничество в сфере энергетики, не будут обращать внимание на восстановленные резолюции Совбеза ООН с санкциями, заявил РИА Новости замминистра нефти Ирана Омид Шакери.
"Российские компании, с которыми мы в эти два дня проводили заседания, вообще не говорили о "снэпбэке" (механизме восстановления международных санкций против Ирана - ред.). Дискуссия шла о том, чтобы процесс сотрудничества осуществлялся без того, чтобы принимать во внимание "снэпбэк", - сказал он на полях Российской энергетической недели.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, предполагающие санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия. Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами же рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу Ирану тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
Заголовок открываемого материала