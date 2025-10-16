Иран и Россия не будут обращать внимания на восстановление санкций

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Иран и Россия, осуществляя сотрудничество в сфере энергетики, не будут обращать внимание на восстановленные резолюции Совбеза ООН с санкциями, заявил РИА Новости замминистра нефти Ирана Омид Шакери.

Сами же рестрикции предполагают запрет на поставку технологий и материалов Ирану, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу Ирану тяжелых обычных вооружений, технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.