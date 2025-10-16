Рейтинг@Mail.ru
Секретарь Совбеза Ирана рассказал о встрече с Путиным - РИА Новости, 16.10.2025
19:34 16.10.2025
Секретарь Совбеза Ирана рассказал о встрече с Путиным
Секретарь Совбеза Ирана рассказал о встрече с Путиным
СЕКРЕТАРЬ СОВБЕЗА ИРАНА ЛАРИДЖАНИ СООБЩИЛ, ЧТО ПРОВЕЛ 16 ОКТЯБРЯ ВСТРЕЧУ С ПУТИНЫМ, ПЕРЕДАЛ ПОСЛАНИЕ ОТ ВЕРХОВНОГО ЛИДЕРА ИРАНА РИА Новости, 16.10.2025
Секретарь Совбеза Ирана рассказал о встрече с Путиным

Секретарь Совбеза Ирана Лариджани рассказал о встрече с Путиным

© AP PhotoАли Лариджани
Али Лариджани - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo
Али Лариджани. Архивное фото
СЕКРЕТАРЬ СОВБЕЗА ИРАНА ЛАРИДЖАНИ СООБЩИЛ, ЧТО ПРОВЕЛ 16 ОКТЯБРЯ ВСТРЕЧУ С ПУТИНЫМ, ПЕРЕДАЛ ПОСЛАНИЕ ОТ ВЕРХОВНОГО ЛИДЕРА ИРАНА
 
