МИД Индии прокомментировал новые санкции Британии против России

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт – РИА Новости. Двойные стандарты в сфере торговли энергоносителями недопустимы, Индия не поддерживает односторонние санкции и считает первостепенной задачей обеспечение энергетической безопасности, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на просьбу прокомментировать новые санкции Великобритании против российской нефтяной отрасли.