15:40 16.10.2025
МИД Индии прокомментировал новые санкции Британии против России
МИД Индии прокомментировал новые санкции Британии против России

МИД Индии заявил о недопустимости двойных стандартов в торговле энергоносителями

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт – РИА Новости. Двойные стандарты в сфере торговли энергоносителями недопустимы, Индия не поддерживает односторонние санкции и считает первостепенной задачей обеспечение энергетической безопасности, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на просьбу прокомментировать новые санкции Великобритании против российской нефтяной отрасли.
"Мы приняли к сведению последние санкции, объявленные Великобританией. Индия не поддерживает никаких односторонних санкций. Правительство Индии считает обеспечение энергетической безопасности первостепенной обязанностью для удовлетворения основных потребностей своих граждан. Индийские компании закупают энергоносители со всего мира, учитывая общую рыночную конъюнктуру. Мы хотели бы подчеркнуть, что не должно быть двойных стандартов, особенно в сфере торговли энергоносителями", - заявил он в ходе брифинга.
В понедельник Великобритания ввела санкции против пяти лиц, 35 организаций и 51 судна в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина. Под санкции попали, в частности, нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть", а также российская Национальная система платежных карт (НСПК),
В британском МИД заявили, что санкции направлены на российскую нефтяную отрасль. В список внесен ряд российских компаний и банков, девять китайских компаний и четыре компании из ОАЭ. Под ограничения попали четыре нефтяных терминала в Китае, китайский терминал СПГ в Бэйхае и индо-российская нефтеперерабатывающая и трейдинговая компания Nayara Energy Limited.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Восток всерьез задумался об упадке Запада
12 октября, 08:00
 
