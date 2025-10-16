МИД Индии прокомментировал новые санкции Британии против России

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт – РИА Новости. Двойные стандарты в сфере торговли энергоносителями недопустимы, Индия не поддерживает односторонние санкции и считает первостепенной задачей обеспечение энергетической безопасности, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на просьбу прокомментировать новые санкции Великобритании против российской нефтяной отрасли.
"Мы приняли к сведению последние санкции, объявленные Великобританией. Индия не поддерживает никаких односторонних санкций. Правительство Индии считает обеспечение энергетической безопасности первостепенной обязанностью для удовлетворения основных потребностей своих граждан. Индийские компании закупают энергоносители со всего мира, учитывая общую рыночную конъюнктуру. Мы хотели бы подчеркнуть, что не должно быть двойных стандартов, особенно в сфере торговли энергоносителями", - заявил он в ходе брифинга.
В британском МИД заявили, что санкции направлены на российскую нефтяную отрасль. В список внесен ряд российских компаний и банков, девять китайских компаний и четыре компании из ОАЭ. Под ограничения попали четыре нефтяных терминала в Китае, китайский терминал СПГ в Бэйхае и индо-российская нефтеперерабатывающая и трейдинговая компания Nayara Energy Limited.
