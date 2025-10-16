Глава МИД Индии заявил о расширении закупок энергоносителей у США

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт – РИА Новости. Индия является крупным импортером нефти и газа, стремится к обеспечению стабильных цен на энергоносители и надежных поставок, в частности, стремится расширить закупки нефти в США, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя слова главы США про закупки Индией нефти.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России.

"Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации всегда была нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью основана на этой цели. Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок – две основные цели нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночной конъюнктурой", - заявил представитель МИД Индии.

Касаясь закупок нефти в США, Джайсвал отметил, что Индия много лет стремится расширить закупки энергоносителей.