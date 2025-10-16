Рейтинг@Mail.ru
08:19 16.10.2025 (обновлено: 08:31 16.10.2025)
Глава МИД Индии заявил о расширении закупок энергоносителей у США
Глава МИД Индии заявил о расширении закупок энергоносителей у США
Глава МИД Индии заявил о расширении закупок энергоносителей у США

МИД Индии заявил о стремлении к обеспечению стабильных цен на энергоносители

© Евгений БиятовФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Евгений Биятов
Флаг Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт – РИА Новости. Индия является крупным импортером нефти и газа, стремится к обеспечению стабильных цен на энергоносители и надежных поставок, в частности, стремится расширить закупки нефти в США, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя слова главы США про закупки Индией нефти.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России.
"Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации всегда была нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью основана на этой цели. Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок – две основные цели нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночной конъюнктурой", - заявил представитель МИД Индии.
Касаясь закупок нефти в США, Джайсвал отметил, что Индия много лет стремится расширить закупки энергоносителей.
"В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация проявляет интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", - отметил представитель МИД.
Танкер с сырой нефтью у нефтяного терминала порта Циндао - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Посольство КНР в США ответило на призыв Трампа по отказу от нефти из России
