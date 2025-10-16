https://ria.ru/20251016/indiya-2048531325.html
Глава МИД Индии заявил о расширении закупок энергоносителей у США
Глава МИД Индии заявил о расширении закупок энергоносителей у США - РИА Новости, 16.10.2025
Глава МИД Индии заявил о расширении закупок энергоносителей у США
Индия является крупным импортером нефти и газа, стремится к обеспечению стабильных цен на энергоносители и надежных поставок, в частности, стремится расширить... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T08:19:00+03:00
2025-10-16T08:19:00+03:00
2025-10-16T08:31:00+03:00
в мире
индия
группа газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408469_0:257:3021:1956_1920x0_80_0_0_b99898597dec60fe1b8faf821e31c260.jpg
https://ria.ru/20251016/kitay-2048523351.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408469_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_7bcc645738de757961c8d92f2e7dfb38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, группа газ
В мире, Индия, Группа ГАЗ
Глава МИД Индии заявил о расширении закупок энергоносителей у США
МИД Индии заявил о стремлении к обеспечению стабильных цен на энергоносители
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 окт – РИА Новости. Индия является крупным импортером нефти и газа, стремится к обеспечению стабильных цен на энергоносители и надежных поставок, в частности, стремится расширить закупки нефти в США, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, комментируя слова главы США про закупки Индией нефти.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России.
"Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации всегда была нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью основана на этой цели. Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок – две основные цели нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночной конъюнктурой", - заявил представитель МИД Индии.
Касаясь закупок нефти в США, Джайсвал отметил, что Индия много лет стремится расширить закупки энергоносителей.
"В последнее десятилетие этот процесс неуклонно продвигался. Действующая администрация проявляет интерес к углублению энергетического сотрудничества с Индией. Обсуждения продолжаются", - отметил представитель МИД.