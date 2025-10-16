Рейтинг@Mail.ru
15:30 16.10.2025
Подросткам нужна защита при использовании ИИ, заявил глава OpenAI
Подросткам нужна защита при использовании ИИ, заявил глава OpenAI
© Fotolia / Focus Pocus LTDДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
© Fotolia / Focus Pocus LTD
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава американской технологической компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман заявил, что подростки нуждаются в серьезной защите при использовании искусственного интеллекта (ИИ), а компания не ослабляла политики, связанной с психическим здоровьем, после недавнего анонса откровенного контента в чат-боте.
«
"Мы не ослабляем никаких политик, связанных с психическим здоровьем. Это новая и мощная технология, и мы считаем, что несовершеннолетние нуждаются в серьезной защите", - написал Альтман в своем профиле в соцсети X.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Разработчик СhatGPT рассказал, как не подчиниться искусственному интеллекту
10 сентября, 21:56
Ранее Альтман объявил, что через несколько недель планируется выпустить новую версию ChatGPT, которая позволит чат-боту по желанию пользователя общаться "по-человечески", в том числе с использованием эмодзи и в дружеском тоне. А в декабре, по мере внедрения возрастных ограничений, будет разрешено больше, в том числе откровенный контент для взрослых пользователей, подтвердивших свой возраст, заявил глава OpenAI.
Глава компании подчеркнул, что такое расширение функций чат-бота относительно откровенного контента задумано как один из примеров того, что компания предоставляет больше свободы взрослым. "По мере того как ИИ становится все более важным в жизни людей, предоставление людям большой свободы в использовании ИИ так, как они хотят, является важной частью нашей миссии", - отметил он.
Разработчик популярного чат-бота ранее подвергался давлению на фоне несчастных случаев, связанных с использованием ChatGPT. В августе телеканал NBC со ссылкой на судебный документ сообщил, что родители покончившего с собой 16-летнего подростка подали иск против OpenAI и ее главы Сэма Альтмана, обвинив ChatGPT в смерти сына.
А газета Wall Street Journal сообщала, что ChatGPT подтолкнул экс-сотрудника Yahoo с параноидальными мыслями убить мать и покончить с собой, убеждая его в собственном здравомыслии.
В сентябре разработчик объявил, что научит свои модели лучше распознавать признаки стресса у пользователей на фоне жалоб по поводу безопасности общения с электронным собеседником. Компания также заявляла о внедрении родительского контроля для учетных записей подростков (минимально с 13 лет).
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В работе чат-бота ChatGPT произошел сбой
10 июня, 13:12
 
