Подросткам нужна защита при использовании ИИ, заявил глава OpenAI

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава американской технологической компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман заявил, что подростки нуждаются в серьезной защите при использовании искусственного интеллекта (ИИ), а компания не ослабляла политики, связанной с психическим здоровьем, после недавнего анонса откровенного контента в чат-боте.

« "Мы не ослабляем никаких политик, связанных с психическим здоровьем. Это новая и мощная технология, и мы считаем, что несовершеннолетние нуждаются в серьезной защите", - написал Альтман в своем профиле в соцсети X

Ранее Альтман объявил, что через несколько недель планируется выпустить новую версию ChatGPT, которая позволит чат-боту по желанию пользователя общаться "по-человечески", в том числе с использованием эмодзи и в дружеском тоне. А в декабре, по мере внедрения возрастных ограничений, будет разрешено больше, в том числе откровенный контент для взрослых пользователей, подтвердивших свой возраст, заявил глава OpenAI.

Глава компании подчеркнул, что такое расширение функций чат-бота относительно откровенного контента задумано как один из примеров того, что компания предоставляет больше свободы взрослым. "По мере того как ИИ становится все более важным в жизни людей, предоставление людям большой свободы в использовании ИИ так, как они хотят, является важной частью нашей миссии", - отметил он.

Разработчик популярного чат-бота ранее подвергался давлению на фоне несчастных случаев, связанных с использованием ChatGPT. В августе телеканал NBC со ссылкой на судебный документ сообщил, что родители покончившего с собой 16-летнего подростка подали иск против OpenAI и ее главы Сэма Альтмана, обвинив ChatGPT в смерти сына.

А газета Wall Street Journal сообщала, что ChatGPT подтолкнул экс-сотрудника Yahoo с параноидальными мыслями убить мать и покончить с собой, убеждая его в собственном здравомыслии.