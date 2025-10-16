Хуситы объявили о гибели от израильского удара главы генштаба

ДОХА, 16 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о гибели от израильского удара начальника генштаба их армии Мухаммеда аль-Гамари, вместо него назначен командующий пятым регионом генерал-майор Юсеф аль-Мадани.

"Йеменские вооруженные силы сообщают йеменскому народу о мученической смерти лидера на пути джихада начальника генерального штаба генерал-майора Мухаммеда Абдель Керима аль-Гамари. Приказом руководства республики начальником генерального штаба назначается генерал-майор Юсеф Хасан аль-Мадани", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.

Хуситы в первый раз подтвердили гибель одного из военачальников в результате израильских ударов летом этого года.