Хуситы объявили о гибели от израильского удара главы генштаба - РИА Новости, 16.10.2025
17:25 16.10.2025
Хуситы объявили о гибели от израильского удара главы генштаба
в мире
йемен
ансар алла
хуситы
в мире, йемен, ансар алла, хуситы
В мире, Йемен, Ансар Алла, хуситы
Хуситы объявили о гибели от израильского удара главы генштаба

Хуситы объявили о гибели от удара Израиля главы генштаба и назначении нового

© AP PhotoХуситы в Йемене
Хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo
Хуситы в Йемене. Архивное фото
ДОХА, 16 окт - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о гибели от израильского удара начальника генштаба их армии Мухаммеда аль-Гамари, вместо него назначен командующий пятым регионом генерал-майор Юсеф аль-Мадани.
«
"Йеменские вооруженные силы сообщают йеменскому народу о мученической смерти лидера на пути джихада начальника генерального штаба генерал-майора Мухаммеда Абдель Керима аль-Гамари. Приказом руководства республики начальником генерального штаба назначается генерал-майор Юсеф Хасан аль-Мадани", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
Хуситы в первый раз подтвердили гибель одного из военачальников в результате израильских ударов летом этого года.
Автомобиль скорой помощи в Йемене - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Источник: глава правительства хуситов погиб при ударе Израиля по Сане
29 августа, 01:58
 
