Гуцул обвинила провластные СМИ Молдавии в очернении ее имени

КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что провластные СМИ Молдавии используют фейки и манипуляции для очернения ее имени и дискредитации руководства автономии.

По словам Гуцул, филиал одного румынского телеканала распространяет информацию, будто она контролировала финансовые потоки партии "Шор". Глава Гагаузии отмечает, что десятки "так называемых независимых изданий без малейшей проверки подхватили и растиражировали эту ложь".