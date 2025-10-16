Рейтинг@Mail.ru
Гуцул обвинила провластные СМИ Молдавии в очернении ее имени - РИА Новости, 16.10.2025
18:31 16.10.2025
Гуцул обвинила провластные СМИ Молдавии в очернении ее имени
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что провластные СМИ Молдавии используют фейки и манипуляции для очернения ее имени и дискредитации руководства автономии.
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
молдавия
гагаузия
кишинев
Гуцул обвинила провластные СМИ Молдавии в очернении ее имени

Евгения Гуцул
Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 окт - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что провластные СМИ Молдавии используют фейки и манипуляции для очернения ее имени и дискредитации руководства автономии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали 4 ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Гуцул заявила, что ее пытаются наказать за верность своему народу
13 октября, 16:14
"Провластные СМИ продолжают кампанию по очернению моего доброго имени и дискредитации института башкана (главы - ред.) Гагаузии, не гнушаясь откровенными фейками и манипуляциями. Я требую от СМИ, распространяющих подобные ложные сведения, официального опровержения и публичных извинений — как передо мной, так и перед народом Гагаузии", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через адвокатов.
По словам Гуцул, филиал одного румынского телеканала распространяет информацию, будто она контролировала финансовые потоки партии "Шор". Глава Гагаузии отмечает, что десятки "так называемых независимых изданий без малейшей проверки подхватили и растиражировали эту ложь".
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Кишинев хочет убрать Гуцул, считает эксперт
12:35
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
