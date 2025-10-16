Гуцул стала разменной монетой в геополитической битве ЕС, считает эксперт

КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул стала разменной монетой в геополитической битве, которую развернули европейцы на территории Молдавии, заявил общественный деятель, директор Центра по защите демократии и прав человека в Молдавии Валерий Клименко.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул , осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены. В четверг продолжилось рассмотрение апелляции адвокатов на приговор Гуцул.

"Пока шансов на то, что Евгения Гуцул сейчас будет оправдана, нет, в силу того, что она стала разменной монетой в той геополитической битве, которую сегодня развернули европейцы на территории Республики Молдова с единственной целью поддержать спадающие штаны Евросоюзу, которые разваливаются влево-вправо. Мы это с вами видели и в экономическом плане, и в структурном, и в политическом плане", - сказал Клименко журналистам.

Он отметил, что уже внутри Евросоюза появилось три страны евроскептика, которые занимают нейтрально противоположную позицию по многим вопросам. "Поэтому Молдова - это единственный актив, на который они рассчитывают, политический актив, чтобы преподнести жителям Евросоюза: "вот, смотрите, к нам хотят, к нам идут, вот Молдова хочет, потому что Евросоюз привлекателен". Хотя Молдова не хочет на самом деле. Но они так будут говорить, будут эти все байки рассказывать", - пояснил он.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России