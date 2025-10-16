Рейтинг@Mail.ru
12:06 16.10.2025
Гуцул стала разменной монетой в геополитической битве ЕС, считает эксперт
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
евросоюз
молдавия
гагаузия
кишинев
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Евросоюз
КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул стала разменной монетой в геополитической битве, которую развернули европейцы на территории Молдавии, заявил общественный деятель, директор Центра по защите демократии и прав человека в Молдавии Валерий Клименко.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата 8 октября начала рассматривать жалобу стороны защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, но они были отклонены. В четверг продолжилось рассмотрение апелляции адвокатов на приговор Гуцул.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Гуцул назвала обвинения против нее ложью, выстроенной на фальсификациях
13 октября, 19:38
"Пока шансов на то, что Евгения Гуцул сейчас будет оправдана, нет, в силу того, что она стала разменной монетой в той геополитической битве, которую сегодня развернули европейцы на территории Республики Молдова с единственной целью поддержать спадающие штаны Евросоюзу, которые разваливаются влево-вправо. Мы это с вами видели и в экономическом плане, и в структурном, и в политическом плане", - сказал Клименко журналистам.
Он отметил, что уже внутри Евросоюза появилось три страны евроскептика, которые занимают нейтрально противоположную позицию по многим вопросам. "Поэтому Молдова - это единственный актив, на который они рассчитывают, политический актив, чтобы преподнести жителям Евросоюза: "вот, смотрите, к нам хотят, к нам идут, вот Молдова хочет, потому что Евросоюз привлекателен". Хотя Молдова не хочет на самом деле. Но они так будут говорить, будут эти все байки рассказывать", - пояснил он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Адвокат обвинила судью в ошибке, лишившей Гуцул права на защиту
13 октября, 18:51
 
