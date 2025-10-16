https://ria.ru/20251016/gruziya-2048677245.html
Парламент Грузии запретил политдеятельность членам запрещенных партий
Парламент Грузии запретил политдеятельность членам запрещенных партий
в мире
грузия
михаил саакашвили
единое национальное движение
грузия
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение
В Грузии приняли закон о запрете политдеятельности членам запрещенных партий
ТБИЛИСИ, 16 окт - РИА Новости. Парламент Грузии принял в четверг в третьем и окончательном чтении поправки в закон о Конституционном суде, которые запретят политическую деятельность лицам, являющимися членами запрещенных партий.
"Восемьдесят два - "за", ни одного голоса против, закон принят в третьем чтении", - заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на заседании. Заседание транслировалась в прямом эфире на сайте законодательного органа.
Согласно поправкам, в случае, если Конституционный суд признает неконституционной политическую партию, ее членам и связанным с политсилой лицам будет запрещено заниматься в дальнейшем партийной деятельностью, участвовать в выборах, занимать государственные должности. Решение о запрете политдеятельности в отношении этих принимается на бессрочное время, сотрудничество с этими людьми будет также наказываться штрафом.
Правящая партия "Грузинская мечта" на основании отчета парламентской следственной комиссии планирует в ближайшие дни обратиться в Конституционный суд с требованием признать неконституционной партию экс-президента Михаила Саакашвили
"Единое национальное движение
" и других политических партий, которых власти называют партиями - сателитами "Нацдвижения". Временная следственная комиссия парламента Грузии
по расследованию преступлений времен Саакашвили работала с февраля по август текущего года.
В середине мая парламент Грузии принял закон, согласно которому конституционный суд сможет запретить политическую партию, если она повторяет идеологию ранее запрещенного политического объединения.