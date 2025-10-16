https://ria.ru/20251016/gretsiya-2048645925.html
В Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне, несмотря на протесты
В Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне, несмотря на протесты - РИА Новости, 16.10.2025
В Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне, несмотря на протесты
В Греции приняли закон, позволяющий устанавливать 13-часовой рабочий день, хотя в стране проходят протесты и забастовки, передает телеканал Mesogeios TV. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:51:00+03:00
2025-10-16T15:51:00+03:00
2025-10-16T16:57:00+03:00
в мире
греция
politico
евросоюз
adedy
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_323ef4d98eafceffd03748cef43c259b.jpg
https://ria.ru/20251006/tsipras-2046654195.html
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743921395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b55050a92e142200cedcd8435fe7d19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, politico, евросоюз, adedy
В мире, Греция, Politico, Евросоюз, Adedy
В Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне, несмотря на протесты
Mesogeios TV: парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
В Греции приняли закон, позволяющий устанавливать 13-часовой рабочий день, хотя в стране проходят протесты и забастовки, передает телеканал Mesogeios TV
.
«
"В атмосфере напряженных парламентских дебатов новый трудовой законопроект был вынесен на обсуждение парламента и принят", — говорится в сообщении.
Документ, подготовленный Министерством труда, среди прочего предусматривает гибкий рабочий график и 13-часовой рабочий день.
По информации газеты Politico, Греция станет первым членом Евросоюза, который официально ввел такой режим труда для частного сектора.
На этом фоне в Греции 1 и 14 октября прошли 24-часовые забастовки и массовые акции протеста. Организатором выступил Высший совет профсоюзов госсектора. Как утверждают его лидеры, законопроект превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни, а под видом введения "гибкого рабочего графика" отменяется восьмичасовой рабочий день. Так происходит легализация эксплуатации работников, утверждают в организации.
Высший совет профсоюзов требовал отозвать законопроект, увеличить зарплату, а также ввести "тринадцатую" и "четырнадцатую", обеспечить всеобщую занятость и отменить новый дисциплинарный закон, ужесточающий законодательство в сфере деятельности профсоюзов.
Министр труда и социальной защиты Греции Ники Керамеос, выступая в парламенте, подчеркивала, что выражение "13-часовой рабочий день" некорректно. Закон позволяет работодателям устанавливать такой график только 37 дней в году и требует доплачивать сотрудникам 40 процентов от их почасовой зарплаты.