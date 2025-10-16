Рейтинг@Mail.ru
15:51 16.10.2025 (обновлено: 16:57 16.10.2025)
В Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне, несмотря на протесты
В Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне, несмотря на протесты
В Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне, несмотря на протесты

Mesogeios TV: парламент Греции принял закон о 13-часовом рабочем дне

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Греции приняли закон, позволяющий устанавливать 13-часовой рабочий день, хотя в стране проходят протесты и забастовки, передает телеканал Mesogeios TV.
"В атмосфере напряженных парламентских дебатов новый трудовой законопроект был вынесен на обсуждение парламента и принят", — говорится в сообщении.

Документ, подготовленный Министерством труда, среди прочего предусматривает гибкий рабочий график и 13-часовой рабочий день.

По информации газеты Politico, Греция станет первым членом Евросоюза, который официально ввел такой режим труда для частного сектора.

На этом фоне в Греции 1 и 14 октября прошли 24-часовые забастовки и массовые акции протеста. Организатором выступил Высший совет профсоюзов госсектора. Как утверждают его лидеры, законопроект превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни, а под видом введения "гибкого рабочего графика" отменяется восьмичасовой рабочий день. Так происходит легализация эксплуатации работников, утверждают в организации.
Высший совет профсоюзов требовал отозвать законопроект, увеличить зарплату, а также ввести "тринадцатую" и "четырнадцатую", обеспечить всеобщую занятость и отменить новый дисциплинарный закон, ужесточающий законодательство в сфере деятельности профсоюзов.
Министр труда и социальной защиты Греции Ники Керамеос, выступая в парламенте, подчеркивала, что выражение "13-часовой рабочий день" некорректно. Закон позволяет работодателям устанавливать такой график только 37 дней в году и требует доплачивать сотрудникам 40 процентов от их почасовой зарплаты.
Экс-премьер Греции Ципрас уходит в отставку с парламентского поста
Экс-премьер Греции Ципрас уходит в отставку с парламентского поста
6 октября, 15:17
 
