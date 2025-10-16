Госдума: гибель военкора Зуева доказывает, что Киев воюет против правды

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева от удара украинского дрона - прямое доказательство того, что Украина ведет войну против правды, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев.

"Такие преступления киевского режима против журналистов - это прямое доказательство того, что Украина ведет не только военные действия, но и, по сути, войну против правды", - сказал Гусев.

Он отметил, что Зуев был настоящим профессионалом - честным, мужественным, преданным делу, его работа заслуженно отмечалась государственными наградами. По словам политика, когда человек идет туда, где опасно, чтобы донести правду до людей - это настоящая журналистика.

"Глубоко соболезную родным и близким военкора РИА Новости Ивана Зуева. Он погиб, выполняя свой профессиональный долг - рассказывая правду о происходящем. Желаю скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу. Мы обязаны помнить и защищать тех, кто с риском для жизни выполняет свою работу - ради страны, ради правды и ради мира", - добавил Гусев.

Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.