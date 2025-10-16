https://ria.ru/20251016/gosduma-2048736320.html
Госдума: гибель военкора Зуева доказывает, что Киев воюет против правды
Госдума: гибель военкора Зуева доказывает, что Киев воюет против правды - РИА Новости, 16.10.2025
Госдума: гибель военкора Зуева доказывает, что Киев воюет против правды
Гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева от удара украинского дрона - прямое доказательство того, что Украина ведет войну против правды, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2025
Гусев назвал гибель военкора Зуева прямым доказательством войны против правды
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева от удара украинского дрона - прямое доказательство того, что Украина ведет войну против правды, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев.
Военкор РИА Новости Иван Зуев
погиб в Запорожской области
при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич
. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Такие преступления киевского режима против журналистов - это прямое доказательство того, что Украина
ведет не только военные действия, но и, по сути, войну против правды", - сказал Гусев.
Он отметил, что Зуев был настоящим профессионалом - честным, мужественным, преданным делу, его работа заслуженно отмечалась государственными наградами. По словам политика, когда человек идет туда, где опасно, чтобы донести правду до людей - это настоящая журналистика.
"Глубоко соболезную родным и близким военкора РИА Новости Ивана Зуева. Он погиб, выполняя свой профессиональный долг - рассказывая правду о происходящем. Желаю скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу. Мы обязаны помнить и защищать тех, кто с риском для жизни выполняет свою работу - ради страны, ради правды и ради мира", - добавил Гусев.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ
.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин
и Ростислав Журавлев
.