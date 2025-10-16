Рейтинг@Mail.ru
Госдума: гибель военкора Зуева доказывает, что Киев воюет против правды
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 16.10.2025
Госдума: гибель военкора Зуева доказывает, что Киев воюет против правды
Гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева от удара украинского дрона - прямое доказательство того, что Украина ведет войну против правды, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2025
Военкор РИА Новости Иван Зуев
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости
Военкор РИА Новости Иван Зуев. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева от удара украинского дрона - прямое доказательство того, что Украина ведет войну против правды, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Такие преступления киевского режима против журналистов - это прямое доказательство того, что Украина ведет не только военные действия, но и, по сути, войну против правды", - сказал Гусев.
Он отметил, что Зуев был настоящим профессионалом - честным, мужественным, преданным делу, его работа заслуженно отмечалась государственными наградами. По словам политика, когда человек идет туда, где опасно, чтобы донести правду до людей - это настоящая журналистика.
"Глубоко соболезную родным и близким военкора РИА Новости Ивана Зуева. Он погиб, выполняя свой профессиональный долг - рассказывая правду о происходящем. Желаю скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу. Мы обязаны помнить и защищать тех, кто с риском для жизни выполняет свою работу - ради страны, ради правды и ради мира", - добавил Гусев.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
ВСУ набирают неподходящих для службы мужчин, заявил украинский военный
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьРоссияИван ЗуевЮрий ВойткевичАндрей СтенинПроисшествияГосдума РФКиев
 
 
