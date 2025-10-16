Рейтинг@Mail.ru
В ГД назвали погибшего военкора РИА Новости человеком великого мужества
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 16.10.2025
В ГД назвали погибшего военкора РИА Новости человеком великого мужества
специальная военная операция на украине
общество
россия
иван зуев
юрий войткевич
андрей стенин
россия
РИА Новости
Новости
общество, россия, иван зуев, юрий войткевич, андрей стенин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Иван Зуев, Юрий Войткевич, Андрей Стенин
В ГД назвали погибшего военкора РИА Новости человеком великого мужества

В ГД назвали погибшего военкора РИА Новости Зуева человеком великого мужества

Военкор Иван Зуев
Военкор Иван Зуев
РИА Новости
Военкор Иван Зуев. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Погибший военкор РИА Новости Иван Зуев был человеком великого мужества и профессионалом, который не отсиживался в стороне, а направлялся "в самую остроту событий", сказала РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Человек великого мужества, абсолютно точно - воин, абсолютно точно - тот профессионал, который не отсидится в стороне, а который полезет в самую остроту событий", - сказала Ким РИА Новости.
Депутат отметила, что Зуев погиб как настоящий воин.
"Я считаю, что наши военкоры достойны статуса ветерана боевых действий", - добавила она.
Парламентарий выразила слова соболезнования родным и близким Зуева.
"Сегодня военкор - это герой нашего времени, как бы это ни звучало", - подчеркнула Ким.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Косачев назвал атаку на военкоров РИА Новости очередным преступлением Киева
Вчера, 22:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияИван ЗуевЮрий ВойткевичАндрей Стенин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
