В ГД назвали погибшего военкора РИА Новости человеком великого мужества
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Погибший военкор РИА Новости Иван Зуев был человеком великого мужества и профессионалом, который не отсиживался в стороне, а направлялся "в самую остроту событий", сказала РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Человек великого мужества, абсолютно точно - воин, абсолютно точно - тот профессионал, который не отсидится в стороне, а который полезет в самую остроту событий", - сказала Ким РИА Новости.
Депутат отметила, что Зуев
погиб как настоящий воин.
"Я считаю, что наши военкоры достойны статуса ветерана боевых действий", - добавила она.
Парламентарий выразила слова соболезнования родным и близким Зуева.
"Сегодня военкор - это герой нашего времени, как бы это ни звучало", - подчеркнула Ким.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ
.
Юрий Войткевич
много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин
и Ростислав Журавлев
.