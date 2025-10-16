https://ria.ru/20251016/gosduma-2048603752.html
В ГД оценили конкурентоспособность сети магазинов 7-Еleven
Антропенко: 7-Еleven вряд ли составит конкуренцию российскому ритейлу
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Американская сеть магазинов 7-Еleven, которая хочет зарегистрировать товарные знаки в России, вряд ли составит конкуренцию российскому ритейлу, считает член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия").
Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков в виде своего логотипа, выяснило ранее РИА Новости, изучив базу Роспатента.
"Небольшие магазины шаговой доступности с товарами первой необходимости на скорую руку, так сказать. Вряд ли составят конкуренцию нашему ритейлу, просто займёт свою нишу магазинов у дома или в туристических местах", - сказал Антропенко РИА Новости.
Депутат добавил, что это лишний раз доказывает, что в России
"хочет и может" работать зарубежный бизнес.
"Мы готовы принимать партнёров, дружественных, естественно. Но это уже будут оценивать компетентные организации", - добавил парламентарий.