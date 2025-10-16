Рейтинг@Mail.ru
В ГД оценили конкурентоспособность сети магазинов 7-Еleven - РИА Новости, 16.10.2025
13:42 16.10.2025
В ГД оценили конкурентоспособность сети магазинов 7-Еleven
В ГД оценили конкурентоспособность сети магазинов 7-Еleven
россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
CC BY-SA 4.0 / N509FZ / Near Shoupakou Bridge (Cropped)Магазин сети 7-Eleven
CC BY-SA 4.0 / N509FZ / Near Shoupakou Bridge (Cropped)
Магазин сети 7-Eleven. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Американская сеть магазинов 7-Еleven, которая хочет зарегистрировать товарные знаки в России, вряд ли составит конкуренцию российскому ритейлу, считает член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия").
Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков в виде своего логотипа, выяснило ранее РИА Новости, изучив базу Роспатента.
"Небольшие магазины шаговой доступности с товарами первой необходимости на скорую руку, так сказать. Вряд ли составят конкуренцию нашему ритейлу, просто займёт свою нишу магазинов у дома или в туристических местах", - сказал Антропенко РИА Новости.
Депутат добавил, что это лишний раз доказывает, что в России "хочет и может" работать зарубежный бизнес.
"Мы готовы принимать партнёров, дружественных, естественно. Но это уже будут оценивать компетентные организации", - добавил парламентарий.
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Роспатент продлил действие товарного знака Visa в России
11 октября, 04:00
 
