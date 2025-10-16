В ГД оценили конкурентоспособность сети магазинов 7-Еleven

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Американская сеть магазинов 7-Еleven, которая хочет зарегистрировать товарные знаки в России, вряд ли составит конкуренцию российскому ритейлу, считает член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия").

Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков в виде своего логотипа, выяснило ранее РИА Новости, изучив базу Роспатента.

"Небольшие магазины шаговой доступности с товарами первой необходимости на скорую руку, так сказать. Вряд ли составят конкуренцию нашему ритейлу, просто займёт свою нишу магазинов у дома или в туристических местах", - сказал Антропенко РИА Новости.

Депутат добавил, что это лишний раз доказывает, что в России "хочет и может" работать зарубежный бизнес.