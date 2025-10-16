В Госдуме предостерегли Киев от нового наступления

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости заявил, что новое наступление ВСУ обернется для них очередной катастрофой.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ВСУ намерены "перейти в наступление", и он собирается принять решение по этому поводу на встрече с Владимиром Зеленским.
"Зеленский, не считаясь с любыми потерями, в надежде удержаться в расшатанном кресле диктатора с сохранением поставок летального оружия со стороны Запада будет пытаться перехватить инициативу, в том числе организуя новое фатальное наступление, которое обернется очередной катастрофой для ВСУ. Зеленский сознательно вводит в заблуждение Трампа о возможностях украинской армии", - сказал Шеремет.
По его мнению, Зеленский стремится выслужиться перед США, совершая успехи не на поле боя, а реализуя "остервенелые террористические акты" в отношении гражданской инфраструктуры и мирных граждан России.
"Именно поэтому оккупационный киевский режим для компенсации чудовищных потерь сегодня хитростью загоняет украинскую молодежь в окопы. Ведь ни для кого не секрет, что приверженец неонацизма Зеленский нужен Западу с одной целью: максимально продлить безумную эпоху украинского неонацизма под лозунгом: "война до последнего украинца", вынуждая Дональда Трампа делать поспешные заявления о давних намерениях ВСУ перейти в наступление", - сказал депутат.