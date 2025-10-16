СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости заявил, что новое наступление ВСУ обернется для них очередной катастрофой.

"Именно поэтому оккупационный киевский режим для компенсации чудовищных потерь сегодня хитростью загоняет украинскую молодежь в окопы. Ведь ни для кого не секрет, что приверженец неонацизма Зеленский нужен Западу с одной целью: максимально продлить безумную эпоху украинского неонацизма под лозунгом: "война до последнего украинца", вынуждая Дональда Трампа делать поспешные заявления о давних намерениях ВСУ перейти в наступление", - сказал депутат.