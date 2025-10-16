Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали угрозы главы Пентагона бесполезными - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/gosduma-2048546438.html
В Госдуме назвали угрозы главы Пентагона бесполезными
В Госдуме назвали угрозы главы Пентагона бесполезными - РИА Новости, 16.10.2025
В Госдуме назвали угрозы главы Пентагона бесполезными
Угрозы главы Пентагона Пита Хегсета ввести дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован, бесполезны и демонстрируют явное... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T10:07:00+03:00
2025-10-16T10:07:00+03:00
в мире
украина
россия
севастополь
пит хегсет
дмитрий белик
министерство обороны сша
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0af150c80d95c9e4801d684dd602aa52.jpg
https://ria.ru/20251015/pentagon-2048432751.html
украина
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/15/1486371569_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1503e12ccdf4033436b6345ea3f92826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, севастополь, пит хегсет, дмитрий белик, министерство обороны сша, госдума рф
В мире, Украина, Россия, Севастополь, Пит Хегсет, Дмитрий Белик, Министерство обороны США, Госдума РФ
В Госдуме назвали угрозы главы Пентагона бесполезными

Депутат Белик: угрозы Хегсета ввести дополнительные меры против РФ бесполезны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Угрозы главы Пентагона Пита Хегсета ввести дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован, бесполезны и демонстрируют явное непонимание ситуации в украинском конфликте, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее глава министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что США и их союзники готовы ввести дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время.
"США и союзники должны грозить Украине за нежелание останавливать конфликт, а указывать нам - это заведомо бесполезно. Их угрозы и стремление осложнить нашу жизнь стали для нас привычны. К сожалению, глава Пентагона демонстрирует явное непонимание ситуации в украинском конфликте. Такое ощущение, что ему принесли записку с текстом, он его прочитал и ударил кулаком по столу, а о том, что реально происходит на Украине, судя по всему, в Пентагоне не представляют", - сказал Белик.
По его словам, глава Пентагона сильно ошибается, думая, что если пригрозить России какими-то мерами, то она сразу свернет специальную военную операцию на Украине.
"Возможно, предыдущие три года конфликта прошли мимо внимания главы Пентагона, и он еще находится в забвении относительно наших военных возможностей и нашей политической воли. Поэтому, сидя в кабинете, он может и, конечно, имеет право и пальцем грозить, и глобус в лоскуты порвать, но наши войска будут продолжать спецоперацию ровно столько, сколько понадобится для того, чтобы Киев принял условия мира, которые устроят в первую очередь нас", - сказал депутат.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Глава Пентагона призвал НАТО нарастить закупки оружия в интересах Киева
Вчера, 16:32
 
В миреУкраинаРоссияСевастопольПит ХегсетДмитрий БеликМинистерство обороны СШАГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала