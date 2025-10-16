В Госдуме назвали угрозы главы Пентагона бесполезными

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Угрозы главы Пентагона Пита Хегсета ввести дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован, бесполезны и демонстрируют явное непонимание ситуации в украинском конфликте, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее глава министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что США и их союзники готовы ввести дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время.
"США и союзники должны грозить Украине за нежелание останавливать конфликт, а указывать нам - это заведомо бесполезно. Их угрозы и стремление осложнить нашу жизнь стали для нас привычны. К сожалению, глава Пентагона демонстрирует явное непонимание ситуации в украинском конфликте. Такое ощущение, что ему принесли записку с текстом, он его прочитал и ударил кулаком по столу, а о том, что реально происходит на Украине, судя по всему, в Пентагоне не представляют", - сказал Белик.
По его словам, глава Пентагона сильно ошибается, думая, что если пригрозить России какими-то мерами, то она сразу свернет специальную военную операцию на Украине.
"Возможно, предыдущие три года конфликта прошли мимо внимания главы Пентагона, и он еще находится в забвении относительно наших военных возможностей и нашей политической воли. Поэтому, сидя в кабинете, он может и, конечно, имеет право и пальцем грозить, и глобус в лоскуты порвать, но наши войска будут продолжать спецоперацию ровно столько, сколько понадобится для того, чтобы Киев принял условия мира, которые устроят в первую очередь нас", - сказал депутат.