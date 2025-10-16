В Госдуме назвали угрозы главы Пентагона бесполезными

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Угрозы главы Пентагона Пита Хегсета ввести дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован, бесполезны и демонстрируют явное непонимание ситуации в украинском конфликте, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.