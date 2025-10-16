https://ria.ru/20251016/gosduma-2048507817.html
В ГД предложили систематизировать учет пострадавших в сфере ИЖС
В ГД предложили систематизировать учет пострадавших в сфере ИЖС
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко направил обращение главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину с предложением поручить профильным региональным ведомствам создать реестры граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Аксененко подчеркивает, что в настоящее время сложилась практика, согласно которой в некоторых субъектах РФ
приняты решения о сборе информации для создания реестра пострадавших граждан. Вместе с тем, часть субъектов не формирует такие реестры, поскольку, по сведениям депутата, они ожидают официальный документ, который урегулирует вопрос сбора таких данных.
"Прошу вас рассмотреть и принять положительное решение по изданию приказа министерства строительства и ЖКХ РФ, который поручит профильному министерству субъектов издать свой приказ о формировании реестра граждан, заключивших договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов и перед которыми обязательства по строительству и передаче индивидуального жилого дома не исполнены (включив туда пострадавших, оформивших ипотечный кредит на строительство, так и тех, кто использовал собственные денежные средства, без привлечения заемных средств) и сформирует единую форму для сбора указанных данных", - сказано в документе.
В документе отмечается, что согласно официальным данным Минстроя
России, количество пострадавших от недобросовестных подрядчиков в сфере ИЖС составляет 10 800 человек, а с учетом неофициальных данных может достигать 20 тысяч человек.
По мнению парламентария, данное решение позволит сформировать полную и достоверную базу по общему количеству пострадавших для выработки системных и адресных решений.