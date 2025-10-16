В ГД предложили систематизировать учет пострадавших в сфере ИЖС

"Прошу вас рассмотреть и принять положительное решение по изданию приказа министерства строительства и ЖКХ РФ, который поручит профильному министерству субъектов издать свой приказ о формировании реестра граждан, заключивших договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов и перед которыми обязательства по строительству и передаче индивидуального жилого дома не исполнены (включив туда пострадавших, оформивших ипотечный кредит на строительство, так и тех, кто использовал собственные денежные средства, без привлечения заемных средств) и сформирует единую форму для сбора указанных данных", - сказано в документе.