Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили систематизировать учет пострадавших в сфере ИЖС - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/gosduma-2048507817.html
В ГД предложили систематизировать учет пострадавших в сфере ИЖС
В ГД предложили систематизировать учет пострадавших в сфере ИЖС - РИА Новости, 16.10.2025
В ГД предложили систематизировать учет пострадавших в сфере ИЖС
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко направил обращение главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину с предложением поручить профильным... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T00:19:00+03:00
2025-10-16T00:19:00+03:00
жилье
россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20250701/fas-2026409623.html
https://realty.ria.ru/20250701/deputat-2026441758.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), госдума рф
Жилье, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Госдума РФ
В ГД предложили систематизировать учет пострадавших в сфере ИЖС

Аксененко предложил Минстрою систематизировать учет пострадавших в сфере ИЖС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко направил обращение главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину с предложением поручить профильным региональным ведомствам создать реестры граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Аксененко подчеркивает, что в настоящее время сложилась практика, согласно которой в некоторых субъектах РФ приняты решения о сборе информации для создания реестра пострадавших граждан. Вместе с тем, часть субъектов не формирует такие реестры, поскольку, по сведениям депутата, они ожидают официальный документ, который урегулирует вопрос сбора таких данных.
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
ФАС обеспечит контроль за тарифами на услуги ЖКХ
1 июля, 00:35
"Прошу вас рассмотреть и принять положительное решение по изданию приказа министерства строительства и ЖКХ РФ, который поручит профильному министерству субъектов издать свой приказ о формировании реестра граждан, заключивших договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов и перед которыми обязательства по строительству и передаче индивидуального жилого дома не исполнены (включив туда пострадавших, оформивших ипотечный кредит на строительство, так и тех, кто использовал собственные денежные средства, без привлечения заемных средств) и сформирует единую форму для сбора указанных данных", - сказано в документе.
В документе отмечается, что согласно официальным данным Минстроя России, количество пострадавших от недобросовестных подрядчиков в сфере ИЖС составляет 10 800 человек, а с учетом неофициальных данных может достигать 20 тысяч человек.
По мнению парламентария, данное решение позволит сформировать полную и достоверную базу по общему количеству пострадавших для выработки системных и адресных решений.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Депутат назвал индексацию тарифов в ЖКХ естественным процессом
1 июля, 09:03
 
ЖильеРоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала