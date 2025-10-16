https://ria.ru/20251016/gorlovka-2048545613.html
В Горловке при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель
В Горловке при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.10.2025
В Горловке при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в Горловке в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на автомобиль службы такси в среду вечером,... РИА Новости, 16.10.2025
В Горловке при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель
В Горловке при ударе дрона ВСУ по машине такси пострадал мирный житель