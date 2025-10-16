Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 16.10.2025
В Горловке при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель
В Горловке при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в Горловке в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на автомобиль службы такси в среду вечером,... РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
горловка
донецкая народная республика
украина
В Горловке при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМедик мобильной бригады готовится к выезду в автомобиле скорой помощи в Горловке
Медик мобильной бригады готовится к выезду в автомобиле скорой помощи в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 окт – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в Горловке в ДНР в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на автомобиль службы такси в среду вечером, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.
В среду он сообщал, что украинский беспилотник нанёс удар по гражданскому автомобилю в посёлке станции Никитовка в Никитовском районе Горловки.
"По уточненным данным, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины вчера вечером на автомобиль службы такси в поселке станции Никитовка (Никитовский район Горловки) ранен мирный житель", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
