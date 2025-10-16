Рейтинг@Mail.ru
Путин озвучил прогноз по мировому спросу на нефть в 2025 году
14:16 16.10.2025 (обновлено: 14:22 16.10.2025)
Путин озвучил прогноз по мировому спросу на нефть в 2025 году
Президент РФ Владимир Путин заявил, что мировой спрос на нефть в 2025 году составит 104,5 миллиона баррелей в сутки. РИА Новости, 16.10.2025
экономика
нефть
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
Варвара Скокшина
экономика, нефть, владимир путин, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Нефть, Владимир Путин, Российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мировой спрос на нефть в 2025 году составит 104,5 миллиона баррелей в сутки.
"Мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,5 миллиона баррелей в сутки, то есть на миллион с лишним больше, чем в прошлом году", - сказал глава государства в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя".
