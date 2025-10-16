Путин озвучил прогноз по мировому спросу на нефть в 2025 году

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что мировой спрос на нефть в 2025 году составит 104,5 миллиона баррелей в сутки.

"Мировой спрос на нефть в текущем году составит 104,5 миллиона баррелей в сутки, то есть на миллион с лишним больше, чем в прошлом году", - сказал глава государства в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя".