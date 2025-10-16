https://ria.ru/20251016/god-2048609793.html
Путин озвучил прогноз по мировому спросу на нефть в 2025 году
Путин озвучил прогноз по мировому спросу на нефть в 2025 году - РИА Новости, 16.10.2025
Путин озвучил прогноз по мировому спросу на нефть в 2025 году
Президент РФ Владимир Путин заявил, что мировой спрос на нефть в 2025 году составит 104,5 миллиона баррелей в сутки. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:16:00+03:00
2025-10-16T14:16:00+03:00
2025-10-16T14:22:00+03:00
экономика
нефть
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:21:3030:1725_1920x0_80_0_0_878d1bea1400ff4089198b19c55de73e.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048611466.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814076116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55ea790ff429f72c4943d1987e0e0b23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нефть, владимир путин, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Нефть, Владимир Путин, Российская энергетическая неделя — 2025
Путин озвучил прогноз по мировому спросу на нефть в 2025 году
Путин: мировой спрос на нефть в 2025 году составит 104,5 млн баррелей в сутки