Гладков: Белгородская область готовилась к зиме в очень сложных условиях

БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Подготовка к зиме в Белгородской области велась в крайне сложных условиях, сейчас продолжается работа по формированию резервных источников генерации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в соцсетях.

Гладков отметил, что сейчас в Белгородской области продолжают усиленную работу по формированию дополнительных резервных источников генерации. В регионе делают всё для подготовки к возможной сложной зиме, учитывая постоянные обстрелы и атаки БПЛА со стороны ВСУ по объектам критически важной инфраструктуры.

"Мы предпринимаем меры, которые призваны снизить количество возможных пострадавших, а также обеспечить приемлемые условия для жителей в случае повреждения энергетической системы региона. Поэтому мы готовим списки, чтобы держать на контроле ситуацию и защищать всех наших жителей", — пояснил Гладков, отвечая на вопрос о проведении обходов жителей ИЖС.

Губернатор рассказал, что по его поручению в регионе осуществляются не только подомовые обходы для выявления у собственников наличия генераторов, но и организована ревизия пунктов временного размещения для возможного приёма жителей. В случае, например, отсутствия генераторов у жителей частного сектора в холодное время года, им будет предложено разместиться в ПВР.

"Мы сейчас готовы разметить порядка 8 тысяч человек практически во всех муниципалитетах. Вне приграничья, в первую очередь в Старом Осколе Губкине , Короче и Новом Осколе . Будем предлагать исходя из текущей обстановки. Очень хотелось бы, чтобы этого не произошло", — отметил губернатор.

Также главу региона спросили о том, возможно ли приобрести за счёт бюджетных средств генераторы для всех жителей ИЖС. Он ответил, что только в белгородском приграничье 200 тысяч домохозяйств, и купить генераторы всем за счёт бюджета попросту невозможно. В том случае, если у жителей домов в частном секторе есть печное отопление, то жителей обеспечат дровами из расчета три куба на один дом для домашних буржуек. Также в каждом доме на случай необходимости обязательно должны быть фонарики, пауэрбанки, свечи, другие предметы первой необходимости, запасы воды и не скоропортящейся еды.

По данным регионального правительства, плановая подготовка запаса аварийных источников энергоснабжения проводилась в Белгородской области в 2022-2024 годы. Тогда была сформирована резервная генерация общей мощностью более 120 МВт, которую направили на объекты здравоохранения, энергетики, системы водоснабжения и водоотведения, а также выдали приграничным муниципальным образованиям региона.