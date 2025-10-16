Рейтинг@Mail.ru
Гладков: Белгородская область готовилась к зиме в очень сложных условиях
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
23:59 16.10.2025 (обновлено: 00:00 17.10.2025)
Гладков: Белгородская область готовилась к зиме в очень сложных условиях
Гладков: Белгородская область готовилась к зиме в очень сложных условиях
Подготовка к зиме в Белгородской области велась в крайне сложных условиях, сейчас продолжается работа по формированию резервных источников генерации, сообщил... РИА Новости, 17.10.2025
белгородская область, вячеслав гладков, старый оскол, губкин, вооруженные силы украины, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
Гладков: Белгородская область готовилась к зиме в очень сложных условиях

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Белгорода
БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Подготовка к зиме в Белгородской области велась в крайне сложных условиях, сейчас продолжается работа по формированию резервных источников генерации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в соцсетях.
Гладков отметил, что сейчас в Белгородской области продолжают усиленную работу по формированию дополнительных резервных источников генерации. В регионе делают всё для подготовки к возможной сложной зиме, учитывая постоянные обстрелы и атаки БПЛА со стороны ВСУ по объектам критически важной инфраструктуры.
"Мы предпринимаем меры, которые призваны снизить количество возможных пострадавших, а также обеспечить приемлемые условия для жителей в случае повреждения энергетической системы региона. Поэтому мы готовим списки, чтобы держать на контроле ситуацию и защищать всех наших жителей", — пояснил Гладков, отвечая на вопрос о проведении обходов жителей ИЖС.
Губернатор рассказал, что по его поручению в регионе осуществляются не только подомовые обходы для выявления у собственников наличия генераторов, но и организована ревизия пунктов временного размещения для возможного приёма жителей. В случае, например, отсутствия генераторов у жителей частного сектора в холодное время года, им будет предложено разместиться в ПВР.
"Мы сейчас готовы разметить порядка 8 тысяч человек практически во всех муниципалитетах. Вне приграничья, в первую очередь в Старом Осколе, Губкине, Короче и Новом Осколе. Будем предлагать исходя из текущей обстановки. Очень хотелось бы, чтобы этого не произошло", — отметил губернатор.
Также главу региона спросили о том, возможно ли приобрести за счёт бюджетных средств генераторы для всех жителей ИЖС. Он ответил, что только в белгородском приграничье 200 тысяч домохозяйств, и купить генераторы всем за счёт бюджета попросту невозможно. В том случае, если у жителей домов в частном секторе есть печное отопление, то жителей обеспечат дровами из расчета три куба на один дом для домашних буржуек. Также в каждом доме на случай необходимости обязательно должны быть фонарики, пауэрбанки, свечи, другие предметы первой необходимости, запасы воды и не скоропортящейся еды.
По данным регионального правительства, плановая подготовка запаса аварийных источников энергоснабжения проводилась в Белгородской области в 2022-2024 годы. Тогда была сформирована резервная генерация общей мощностью более 120 МВт, которую направили на объекты здравоохранения, энергетики, системы водоснабжения и водоотведения, а также выдали приграничным муниципальным образованиям региона.
В настоящее время в регионе формируется дополнительная резервная генерация в детских садах, школах, учреждениях социальной защиты и других социальных объектах. Кроме того, Белгородская область в ближайшее время ожидает поступление генераторов из других регионов России, Росрезерва и от федеральных министерств.
 
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Старый Оскол, Губкин, Вооруженные силы Украины, Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)
 
 
