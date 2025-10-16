Рейтинг@Mail.ru
От бродяги до короля новостей Москвы: тайны невероятной судьбы Гиляровского - РИА Новости, 16.10.2025
08:00 16.10.2025 (обновлено: 12:08 16.10.2025)
От бродяги до короля новостей Москвы: тайны невероятной судьбы Гиляровского
От бродяги до короля новостей Москвы: тайны невероятной судьбы Гиляровского - РИА Новости, 16.10.2025
От бродяги до короля новостей Москвы: тайны невероятной судьбы Гиляровского
В Музее русского импрессионизма открылась одна из самых ярких, больших и интересных выставок года — "Свой человек. Владимир Гиляровский". Посетители увидят... РИА Новости, 16.10.2025
От бродяги до короля новостей Москвы: тайны невероятной судьбы Гиляровского

В Москве открылась выставка "Свой человек. Владимир Гиляровский"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Светлана Вовк. В Музее русского импрессионизма открылась одна из самых ярких, больших и интересных выставок года — "Свой человек. Владимир Гиляровский". Посетители увидят картины известных художников: Серова, Грабаря, Дейнеки, Коровина, Ларионовой, Кустодиева, Маковского, Репина, Кандинского и других, а также интерактивные инсталляции. Есть здесь и тактильные станции для слабовидящих, дополненные специально созданными ароматами, и новинки техники эпохи автора книги "Москва и москвичи" из Политехнического музея. Чем удивит экспозиция и о каких малоизвестных фактах из биографии "короля репортеров" расскажет — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"Владимир Алексеевич прожил в нынешней столице более 50 лет, и "Москва Гиляровского" — давно устоявшийся термин. Мы сразу представляем себе город 80-х годов XIX века, нулевых и даже 30-х прошлого столетия. Эта выставка и о самом писателе, и о том, с какими людьми сводила его судьба, и о городе, который он невероятно любил", — отмечает директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.

На предварительном показе выставки Свой человек. Владимир Гиляровский в Музее русского импрессионизма в Москве

"Владимир Алексеевич прожил в нынешней столице более 50 лет, и "Москва Гиляровского" — давно устоявшийся термин. Мы сразу представляем себе город 80-х годов XIX века, нулевых и даже 30-х прошлого столетия. Эта выставка и о самом писателе, и о том, с какими людьми сводила его судьба, и о городе, который он невероятно любил", — отмечает директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 21
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Экспозиция развернулась на трех этажах. Начало — на первом: здесь собраны картины, подходящие к книге Гиляровского "Мои скитания". В ней автор рассказывает о своих порой невероятных приключениях, начавшихся еще в детские годы.

Основной раздел — на минус первом. Он поделен на подглавы, ассоциированные с яркими и сочными описаниями города в книге "Москва и москвичи".

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский в Москве

Экспозиция развернулась на трех этажах. Начало — на первом: здесь собраны картины, подходящие к книге Гиляровского "Мои скитания". В ней автор рассказывает о своих порой невероятных приключениях, начавшихся еще в детские годы.

Основной раздел — на минус первом. Он поделен на подглавы, ассоциированные с яркими и сочными описаниями города в книге "Москва и москвичи".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 21
© Предоставлено Музеем русского импрессионизма

Гиляровского называли технооптимистом. Он сам пользовался в работе многими техническими новинками и в статьях рассказывал о них современникам. Поэтому отдельный этаж заняли предметы, иллюстрирующие научный прогресс эпохи Владимира Алексеевича, предоставленные Политехническим музеем.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский

Гиляровского называли технооптимистом. Он сам пользовался в работе многими техническими новинками и в статьях рассказывал о них современникам. Поэтому отдельный этаж заняли предметы, иллюстрирующие научный прогресс эпохи Владимира Алексеевича, предоставленные Политехническим музеем.

© Предоставлено Музеем русского импрессионизма
3 из 21
© Предоставлено Музеем русского импрессионизма

Читателям книги "Москва и москвичи" сложно представить, что ее автор — не коренной житель города.

"Я родился в дремучих домшинских лесах, где медведи пешком ходят, а волки волоком волочатся", — писал Гиляровский о Вологодской губернии, где прошло его раннее детство.

Дед и отец управляли там имением графа Олсуфьева. Глушь с заброшенными раскольничьими скитами, болотами, где можно перебираться только на трехаршинных шестах, изображена на картине Юрия Клевера.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский

Читателям книги "Москва и москвичи" сложно представить, что ее автор — не коренной житель города.

"Я родился в дремучих домшинских лесах, где медведи пешком ходят, а волки волоком волочатся", — писал Гиляровский о Вологодской губернии, где прошло его раннее детство.

Дед и отец управляли там имением графа Олсуфьева. Глушь с заброшенными раскольничьими скитами, болотами, где можно перебираться только на трехаршинных шестах, изображена на картине Юрия Клевера.

© Предоставлено Музеем русского импрессионизма
4 из 21
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Когда Владимиру исполнилось пять лет, семья перебралась в Вологду — отец служил там полицмейстером. Беззаботная пора закончилась, когда друг за другом умерли бабушка и мать мальчика. А папа повторно женился на местной дворянке. Гиляровский идет в гимназию, где его жестко воспитывают за непоседливый нрав и проказы. Это демонстрирует жанровая картина Павла Ковалевского "Порка".

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский в Москве

Когда Владимиру исполнилось пять лет, семья перебралась в Вологду — отец служил там полицмейстером. Беззаботная пора закончилась, когда друг за другом умерли бабушка и мать мальчика. А папа повторно женился на местной дворянке. Гиляровский идет в гимназию, где его жестко воспитывают за непоседливый нрав и проказы. Это демонстрирует жанровая картина Павла Ковалевского "Порка".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 21
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В 16 лет Владимир ушел из дома, оставив отцу записку. "Пешком из Вологды он отправился в Ярославль, начитавшись Фенимора Купера, Майна Рида и Чернышевского "Что делать?". Рахметов стал одним из его кумиров, побудив его попробовать многое и испытать себя", — рассказывает куратор выставки Анастасия Винокурова.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский в Москве

В 16 лет Владимир ушел из дома, оставив отцу записку. "Пешком из Вологды он отправился в Ярославль, начитавшись Фенимора Купера, Майна Рида и Чернышевского "Что делать?". Рахметов стал одним из его кумиров, побудив его попробовать многое и испытать себя", — рассказывает куратор выставки Анастасия Винокурова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 21
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Важным персонажем, повлиявшим на формирование личности юного Гиляровского, стал знакомый деда и отца, беглый матрос Китаев (настоящее имя Василий Югов). "Этот здоровенный мужчина с длинными обезьяньими руками воспитывал мальчика, учил боксировать, а также учил своей жизненной мудрости: нашел — молчи, потерял — молчи, украл — молчи. И еще важному слову — "кисмет", что означает "на все воля судьбы". Когда случались неприятности за время скитаний Владимира Алексеевича, он это выражение вспоминал", — говорит куратор.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский в Москве

Важным персонажем, повлиявшим на формирование личности юного Гиляровского, стал знакомый деда и отца, беглый матрос Китаев (настоящее имя Василий Югов). "Этот здоровенный мужчина с длинными обезьяньими руками воспитывал мальчика, учил боксировать, а также учил своей жизненной мудрости: нашел — молчи, потерял — молчи, украл — молчи. И еще важному слову — "кисмет", что означает "на все воля судьбы". Когда случались неприятности за время скитаний Владимира Алексеевича, он это выражение вспоминал", — говорит куратор.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 21
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Слово "кисмет" вспомнилось ему, когда волей судьбы он не стал военным. Воспитанником Лефортовского училища в Москве пробыл всего дней двадцать, до тех пор, пока не принес туда найденного в роще ребенка-подкидыша. "В автобиографии Гиляровский писал, что, слава богу, судьба дала ему шанс не примерить на себя мундир. Ему всегда были чужды ограничения, его манили свобода, странствия", — отмечает Анастасия Винокурова.

Эту тягу героя выставки отражают, в частности, работы художника Леонида Соломаткина, который тоже любил путешествовать, бывать в кабаках, тавернах, общаться с простыми людьми и писать их портреты.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский в Москве

Слово "кисмет" вспомнилось ему, когда волей судьбы он не стал военным. Воспитанником Лефортовского училища в Москве пробыл всего дней двадцать, до тех пор, пока не принес туда найденного в роще ребенка-подкидыша. "В автобиографии Гиляровский писал, что, слава богу, судьба дала ему шанс не примерить на себя мундир. Ему всегда были чужды ограничения, его манили свобода, странствия", — отмечает Анастасия Винокурова.

Эту тягу героя выставки отражают, в частности, работы художника Леонида Соломаткина, который тоже любил путешествовать, бывать в кабаках, тавернах, общаться с простыми людьми и писать их портреты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 21
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Литография Ильи Репина к хрестоматийной картине — одна из иллюстраций к этапу в жизни Гиляровского, когда он сам был бурлаком на Волге. А затем — грузчиком. "Как он пишет, "мои мускулы стали железными". Прозвали его Алешей-бешеным — за то, что и на середину Волги сплавает, и самые тяжелые вещи поднимет", — рассказывает куратор.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский в Москве

Литография Ильи Репина к хрестоматийной картине — одна из иллюстраций к этапу в жизни Гиляровского, когда он сам был бурлаком на Волге. А затем — грузчиком. "Как он пишет, "мои мускулы стали железными". Прозвали его Алешей-бешеным — за то, что и на середину Волги сплавает, и самые тяжелые вещи поднимет", — рассказывает куратор.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 21
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В Астрахани Гиляровский встретил конезаводчика, который предложил ему перегонять и объезжать лошадей. Так степь стала для Владимира местом силы, куда он неоднократно возвращался, даже уже осев в Москве. Этот период его жизни иллюстрирует яркая картина Павла Ковалевского "Конская ярмарка".

Работа Василия Верещагина "Башибузук" — на выставке не случайно. Гиляровский пошел добровольцем на Русско-турецкую войну и участвовал в поимке подобных опасных башибузуков, будучи пластуном.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский в Москве

В Астрахани Гиляровский встретил конезаводчика, который предложил ему перегонять и объезжать лошадей. Так степь стала для Владимира местом силы, куда он неоднократно возвращался, даже уже осев в Москве. Этот период его жизни иллюстрирует яркая картина Павла Ковалевского "Конская ярмарка".

Работа Василия Верещагина "Башибузук" — на выставке не случайно. Гиляровский пошел добровольцем на Русско-турецкую войну и участвовал в поимке подобных опасных башибузуков, будучи пластуном.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 21
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Этот удивительный человек, проживший, кажется, не одну судьбу, испытывал себя также в театре и цирке. Искусством манежа увлекся, еще будучи учеником гимназии — сбегал в вологодское шапито, где делал большие успехи как акробат. Его ловкость, сила и комплекция — коренастый и небольшого роста (166 сантиметров) — как раз этому ремеслу способствовали.

Сам он писал, что как театральный актер был не особо талантлив. Несколько лет служил артистом на вторых ролях, играл, например, Держиморду в "Ревизоре", Лаэрта в "Гамлете". Зато эта работа позволяла много бродяжничать.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский в Москве

Этот удивительный человек, проживший, кажется, не одну судьбу, испытывал себя также в театре и цирке. Искусством манежа увлекся, еще будучи учеником гимназии — сбегал в вологодское шапито, где делал большие успехи как акробат. Его ловкость, сила и комплекция — коренастый и небольшого роста (166 сантиметров) — как раз этому ремеслу способствовали.

Сам он писал, что как театральный актер был не особо талантлив. Несколько лет служил артистом на вторых ролях, играл, например, Держиморду в "Ревизоре", Лаэрта в "Гамлете". Зато эта работа позволяла много бродяжничать.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 21
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Журналистская карьера началась случайно. Гиляровский приехал по приглашению в Москву, поступил в частную театральную труппу Анны Бренко. Познакомился с сотрудниками нескольких редакций. В юмористическом журнале "Будильник" опубликовали его стихотворение "Все-то мне грезится Волга широкая". Затем пригласили возглавить отдел происшествий в одной из самых популярных газет.

"Он пробегал пешком от Сокольников до Хамовников, с убийства на разбой, как сам писал в книге "Москва и москвичи". Нужно было опередить журналистов из других изданий, обрасти пулом агентов, которые бы помогли приехать раньше полиции. Когда Гиляровскому это удавалось, он говорил: "Мои агенты лучше ваших". Владимир Алексеевич был своим для всех: от бездомных мальчишек с Хитровки до самого градоначальника, князя Долгорукова", — говорит куратор выставки.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский в Москве

Журналистская карьера началась случайно. Гиляровский приехал по приглашению в Москву, поступил в частную театральную труппу Анны Бренко. Познакомился с сотрудниками нескольких редакций. В юмористическом журнале "Будильник" опубликовали его стихотворение "Все-то мне грезится Волга широкая". Затем пригласили возглавить отдел происшествий в одной из самых популярных газет.

"Он пробегал пешком от Сокольников до Хамовников, с убийства на разбой, как сам писал в книге "Москва и москвичи". Нужно было опередить журналистов из других изданий, обрасти пулом агентов, которые бы помогли приехать раньше полиции. Когда Гиляровскому это удавалось, он говорил: "Мои агенты лучше ваших". Владимир Алексеевич был своим для всех: от бездомных мальчишек с Хитровки до самого градоначальника, князя Долгорукова", — говорит куратор выставки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 21
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Гиляровский был лично знаком с гениальным авиатором Сергеем Уточкиным и наблюдал за его полетами на Ходынском поле.

"Подошел я к самолету. Что это такое? Это балаган, а среди этого балагана сидит человек", — писал Владимир Алексеевич.

Картина Гончаровой этот "балаган" иллюстрирует. Хотя с самой художницей у Гиляровского были сложные отношения — из-за его статьи Наталью Сергеевну обвинили в распространении порнографии.

"На однодневной выставке Общества свободной эстетики она представила свои изображения натурщиц. Репортер проник на закрытый показ и потом написал, что увидел там чудовищные образы женщин, как в анатомическом театре. Год шло судебное разбирательство, картины были арестованы", — поясняет Анастасия Винокурова.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский в Москве

Гиляровский был лично знаком с гениальным авиатором Сергеем Уточкиным и наблюдал за его полетами на Ходынском поле.

"Подошел я к самолету. Что это такое? Это балаган, а среди этого балагана сидит человек", — писал Владимир Алексеевич.

Картина Гончаровой этот "балаган" иллюстрирует. Хотя с самой художницей у Гиляровского были сложные отношения — из-за его статьи Наталью Сергеевну обвинили в распространении порнографии.

"На однодневной выставке Общества свободной эстетики она представила свои изображения натурщиц. Репортер проник на закрытый показ и потом написал, что увидел там чудовищные образы женщин, как в анатомическом театре. Год шло судебное разбирательство, картины были арестованы", — поясняет Анастасия Винокурова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 21
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

По словам куратора, Гиляровский обладал консервативными взглядами на искусство, любил передвижников, реализм. Но чтобы показать дух времени, на выставке представлены произведения авангардистов, которых герой экспозиции "ругательски ругал", не понимал, обвинял.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский в Москве

По словам куратора, Гиляровский обладал консервативными взглядами на искусство, любил передвижников, реализм. Но чтобы показать дух времени, на выставке представлены произведения авангардистов, которых герой экспозиции "ругательски ругал", не понимал, обвинял.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 21
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"Все мы жалки и тощи в этой дряхлой вселенной, в мире бледных кикимор. Слава радостной мощи все ж в тебе неизменна, Гиляровский Владимир" — стихотворение Валерия Брюсова как эпиграф к подразделу "Свой среди своих" о круге общения репортера и писателя. Здесь — портреты Антона Чехова, Федора Шаляпина, Максима Горького, "короля фельетона" Влада Дорошевича, карикатура на знаменитого московского театрального антрепренера Михаила Лентовского.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский в Москве

"Все мы жалки и тощи в этой дряхлой вселенной, в мире бледных кикимор. Слава радостной мощи все ж в тебе неизменна, Гиляровский Владимир" — стихотворение Валерия Брюсова как эпиграф к подразделу "Свой среди своих" о круге общения репортера и писателя. Здесь — портреты Антона Чехова, Федора Шаляпина, Максима Горького, "короля фельетона" Влада Дорошевича, карикатура на знаменитого московского театрального антрепренера Михаила Лентовского.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 21
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Вход на посвященную книге "Москва и москвичи" экспозицию на минус первом этаже — через инсталляцию-тоннель авторства Михаила Рубанкова, символизирующую трущобы Хитровки, которые так ярко и точно описывал Гиляровский.

На темной стене — фотографии подлинных архивных дел аферистов, воров, мошенников. За решеткой — манекены в масках волка (иносказательно — уголовник) и кота (сутенер) в костюмах, предоставленных Мастерской Петра Фоменко.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский в Москве

Вход на посвященную книге "Москва и москвичи" экспозицию на минус первом этаже — через инсталляцию-тоннель авторства Михаила Рубанкова, символизирующую трущобы Хитровки, которые так ярко и точно описывал Гиляровский.

На темной стене — фотографии подлинных архивных дел аферистов, воров, мошенников. За решеткой — манекены в масках волка (иносказательно — уголовник) и кота (сутенер) в костюмах, предоставленных Мастерской Петра Фоменко.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
16 из 21
© Предоставлено Музеем русского импрессионизма

В подразделе "На городском дне" — крепкая реалистичная картина Поздеева "Утро в ночлежном доме". Устройство жизни в подобных заведениях подробно описывал Владимир Алексеевич. Здесь же — старинные яркие, кричащие вывески магазинов и лавок. "В экспозиции нет ни одного искусствоведческого текста на этикетках к картинам. Все комментарии — выдержки из Гиляровского", — отметила куратор.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский

В подразделе "На городском дне" — крепкая реалистичная картина Поздеева "Утро в ночлежном доме". Устройство жизни в подобных заведениях подробно описывал Владимир Алексеевич. Здесь же — старинные яркие, кричащие вывески магазинов и лавок. "В экспозиции нет ни одного искусствоведческого текста на этикетках к картинам. Все комментарии — выдержки из Гиляровского", — отметила куратор.

© Предоставлено Музеем русского импрессионизма
17 из 21
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В подразделах, посвященных московским рынкам и трактирам, — множество видов города, жанровых бытовых сценок. На картинах — бурлящая, гремящая и быстро меняющаяся жизнь, где с извозчиками и конками соседствуют первые трамваи. Одна из инсталляций Рубанкова посвящена электрификации. Встав на нарисованные на полу отпечатки ступней рядом, можно услышать гул проводов.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский в Москве

В подразделах, посвященных московским рынкам и трактирам, — множество видов города, жанровых бытовых сценок. На картинах — бурлящая, гремящая и быстро меняющаяся жизнь, где с извозчиками и конками соседствуют первые трамваи. Одна из инсталляций Рубанкова посвящена электрификации. Встав на нарисованные на полу отпечатки ступней рядом, можно услышать гул проводов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
18 из 21
© Предоставлено Музеем русского импрессионизма

На картинах Василия Розанова — подсветка Кремля во время коронации Николая II — отсылка к научно-техническому прогрессу.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский

На картинах Василия Розанова — подсветка Кремля во время коронации Николая II — отсылка к научно-техническому прогрессу.

© Предоставлено Музеем русского импрессионизма
19 из 21
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Инсталляция с разными подлинными вещами того времени посвящена рынку. На стене надпись: "Не обманешь, не продашь". А неподалеку — работа с имитацией подвижного тротуара, на котором написаны названия районов Москвы того времени. Тут же — старинная кинохроника, жизнь города с дореволюционного периода по 30-е годы прошлого столетия.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский в Москве

Инсталляция с разными подлинными вещами того времени посвящена рынку. На стене надпись: "Не обманешь, не продашь". А неподалеку — работа с имитацией подвижного тротуара, на котором написаны названия районов Москвы того времени. Тут же — старинная кинохроника, жизнь города с дореволюционного периода по 30-е годы прошлого столетия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
20 из 21
© Предоставлено Музеем русского импрессионизма

Финальный подраздел — "Новая Москва", такая, какой ее застал Гиляровский. А завершает экспозицию картина "Городская площадь" Александра Лобаса. Прекрасная иллюстрация к строкам Владимира Алексеевича, когда он описывает, как едет по Садовому кольцу на открытой машине, рядом — ямщик на лошади, здесь же — автомобили, трамвай, велосипедисты.

Выставка продлится до 25 января 2026 года.

Выставка Свой человек. Владимир Гиляровский

Финальный подраздел — "Новая Москва", такая, какой ее застал Гиляровский. А завершает экспозицию картина "Городская площадь" Александра Лобаса. Прекрасная иллюстрация к строкам Владимира Алексеевича, когда он описывает, как едет по Садовому кольцу на открытой машине, рядом — ямщик на лошади, здесь же — автомобили, трамвай, велосипедисты.

Выставка продлится до 25 января 2026 года.

© Предоставлено Музеем русского импрессионизма
21 из 21
 
