От бродяги до короля новостей Москвы: тайны невероятной судьбы Гиляровского

Экспозиция развернулась на трех этажах. Начало — на первом: здесь собраны картины, подходящие к книге Гиляровского "Мои скитания". В ней автор рассказывает о своих порой невероятных приключениях, начавшихся еще в детские годы.

Основной раздел — на минус первом. Он поделен на подглавы, ассоциированные с яркими и сочными описаниями города в книге "Москва и москвичи".