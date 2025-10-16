Произведения русских классиков нужно перевести на национальные языки СНГ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии, депутат Госдумы РФ Ольга Германова считает необходимым обеспечить перевод произведений классиков русской литературы на национальные языки государств СНГ.

Германова в четверг приняла участие во второй международной конференции "Русский язык - основа интеграционного диалога в регионе СНГ".

Как отметила парламентарий, ведущая роль про сохранению и продвижению русского языка на постсоветском пространстве отводится образованию и культуре.

"Важную роль в популяризации русского языка играет библиотечная отрасль и переводческая деятельность... И сегодня серьёзный акцент нужно сделать на переводческой деятельности. Мы должны переводить на национальные языки наших классиков, чтобы на постсоветском пространстве знали... Пушкина, Лермонтова, Толстого, потому что они являются частью мировой культуры, которую сегодня коллективный Запад пытается уничтожить", - сказала Германова.

Она отметила, что в сфере образования значимым вкладом в продвижение русского языка может стать совместное строительство школ Россией и государствами СНГ. По оценке Германовой, это позволит, в частности, избежать переполненных классов и повысить качество образования.