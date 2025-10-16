Рейтинг@Mail.ru
Произведения русских классиков нужно перевести на национальные языки СНГ - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:05 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/germanova-2048693179.html
Произведения русских классиков нужно перевести на национальные языки СНГ
Произведения русских классиков нужно перевести на национальные языки СНГ - РИА Новости, 16.10.2025
Произведения русских классиков нужно перевести на национальные языки СНГ
Председатель комиссии Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии, депутат Госдумы РФ Ольга Германова считает необходимым обеспечить перевод произведений... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T18:05:00+03:00
2025-10-16T18:05:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
госдума рф
снг
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950506786_0:160:2930:1808_1920x0_80_0_0_8664eba95bce8061b80b54f9adb8aa4f.jpg
https://ria.ru/20251016/germanova-2048681011.html
https://ria.ru/20251008/soyuz-2047141163.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950506786_0:153:2362:1925_1920x0_80_0_0_e72d62cd6709cf5d6214b885a0e18ae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, снг, общество
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Госдума РФ, СНГ, Общество
Произведения русских классиков нужно перевести на национальные языки СНГ

Германова: нужно перевести произведения русских классиков на языки СНГ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКнига А.С. Пушкина "Евгений Онегин"
Книга А.С. Пушкина Евгений Онегин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Книга А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии, депутат Госдумы РФ Ольга Германова считает необходимым обеспечить перевод произведений классиков русской литературы на национальные языки государств СНГ.
Германова в четверг приняла участие во второй международной конференции "Русский язык - основа интеграционного диалога в регионе СНГ".
Председатель Комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию Ольга Германова - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Депутат призвала защищать статус русского языка в странах СНГ
17:30
Как отметила парламентарий, ведущая роль про сохранению и продвижению русского языка на постсоветском пространстве отводится образованию и культуре.
"Важную роль в популяризации русского языка играет библиотечная отрасль и переводческая деятельность... И сегодня серьёзный акцент нужно сделать на переводческой деятельности. Мы должны переводить на национальные языки наших классиков, чтобы на постсоветском пространстве знали... Пушкина, Лермонтова, Толстого, потому что они являются частью мировой культуры, которую сегодня коллективный Запад пытается уничтожить", - сказала Германова.
Она отметила, что в сфере образования значимым вкладом в продвижение русского языка может стать совместное строительство школ Россией и государствами СНГ. По оценке Германовой, это позволит, в частности, избежать переполненных классов и повысить качество образования.
"Я как учитель начальных классов скажу вам, что при количестве 50 человек в классе дать качественное образование просто невозможно. Именно поэтому мы в Кыргызстане будем строить 9 совместных школ", - добавила депутат.
Дом правительства Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Парламентарии Союзного государства обсудили культурные проекты
8 октября, 19:51
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияГосдума РФСНГОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала