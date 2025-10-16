https://ria.ru/20251016/germanova-2048681011.html
Депутат призвала защищать статус русского языка в странах СНГ
Депутат призвала защищать статус русского языка в странах СНГ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии, депутат Госдумы РФ Ольга Германова призвала защищать статус русского языка в странах СНГ.
Германова в четверг приняла участие во второй международной конференции "Русский язык - основа интеграционного диалога в регионе СНГ".
"Мы сегодня прекрасно понимаем, что мы должны защищать статус русского языка, потому что только в одном государстве, в Белоруссии, русский язык имеет статус государственного языка. Есть статусы официального (языка), но мы видим, как сегодня коллективным Западом русский язык просто выдавливается с территории СНГ", - сказала Германова.
По оценке парламентария, в настоящее время русский язык является языком общения для более чем 240 миллионов жителей СНГ. Более 25 миллионов человек на территории стран СНГ изучают русский язык, воспринимая его как конкурентное преимущество в профессиональной деятельности. Также Германова отдельно отметила историческую роль русского языка в современном СНГ.
"Сегодня русский язык на постсоветском пространстве... заложил фундаментальную образовательную и научную базу, открыл миру шедевры национальной культуры и, как сказал Чингиз Айтматов, если мы утратим русский язык, потомки нам этого не простят", - заключила депутат Госдумы.