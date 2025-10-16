Рейтинг@Mail.ru
Депутат призвала защищать статус русского языка в странах СНГ - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:30 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/germanova-2048681011.html
Депутат призвала защищать статус русского языка в странах СНГ
Депутат призвала защищать статус русского языка в странах СНГ - РИА Новости, 16.10.2025
Депутат призвала защищать статус русского языка в странах СНГ
Председатель комиссии Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии, депутат Госдумы РФ Ольга Германова призвала защищать статус русского языка в странах... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T17:30:00+03:00
2025-10-16T17:30:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
чингиз айтматов
россия
снг
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048680507_0:330:3053:2047_1920x0_80_0_0_d23fa0fc639a223f4de5aaa7ee583880.jpg
https://ria.ru/20251015/kriteriy-2048386390.html
https://ria.ru/20251009/deputaty-2047396303.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048680507_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_645b5115e54be865a0b3ad413494a103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, чингиз айтматов, россия, снг, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Чингиз Айтматов, Россия, СНГ, Госдума РФ
Депутат призвала защищать статус русского языка в странах СНГ

Германова призвала защищать статус русского языка на постсоветском пространстве

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию Ольга Германова
Председатель Комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию Ольга Германова - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию Ольга Германова
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии, депутат Госдумы РФ Ольга Германова призвала защищать статус русского языка в странах СНГ.
Германова в четверг приняла участие во второй международной конференции "Русский язык - основа интеграционного диалога в регионе СНГ".
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россия и Белоруссия разработали критерии для товаров Союзного государства
Вчера, 14:12
"Мы сегодня прекрасно понимаем, что мы должны защищать статус русского языка, потому что только в одном государстве, в Белоруссии, русский язык имеет статус государственного языка. Есть статусы официального (языка), но мы видим, как сегодня коллективным Западом русский язык просто выдавливается с территории СНГ", - сказала Германова.
По оценке парламентария, в настоящее время русский язык является языком общения для более чем 240 миллионов жителей СНГ. Более 25 миллионов человек на территории стран СНГ изучают русский язык, воспринимая его как конкурентное преимущество в профессиональной деятельности. Также Германова отдельно отметила историческую роль русского языка в современном СНГ.
"Сегодня русский язык на постсоветском пространстве... заложил фундаментальную образовательную и научную базу, открыл миру шедевры национальной культуры и, как сказал Чингиз Айтматов, если мы утратим русский язык, потомки нам этого не простят", - заключила депутат Госдумы.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Союзные парламентарии возьмут "шефство" над выполнением договоренностей
9 октября, 22:25
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияЧингиз АйтматовРоссияСНГГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала