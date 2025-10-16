Рейтинг@Mail.ru
Офицер рассказал, что будет с СВО после поставок Киеву Tomahawk
01:51 16.10.2025
Офицер рассказал, что будет с СВО после поставок Киеву Tomahawk
Офицер рассказал, что будет с СВО после поставок Киеву Tomahawk
Офицер рассказал, что будет с СВО после поставок Киеву Tomahawk
Украина должна смириться с тем, что поставки дальнобойных ракет Tomahawk не смогут переломить ход конфликта в ее пользу из-за быстрой адаптации российской...
Офицер рассказал, что будет с СВО после поставок Киеву Tomahawk

Полковник Райснер: ракеты Tomahawk не смогут повлиять на ход СВО

© U.S. Navy photoЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© U.S. Navy photo
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украина должна смириться с тем, что поставки дальнобойных ракет Tomahawk не смогут переломить ход конфликта в ее пользу из-за быстрой адаптации российской армии, такое мнение высказал австрийский полковник Маркус Райснер в беседе с Berliner Zeitung.
"Никакая отдельно взятая система вооружения не сможет решить исход войны. Хотя предыдущие системы, такие как HIMARS, также демонстрировали краткосрочную эффективность, Россия быстро адаптировалась", — пояснил он.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Пушков прокомментировал возможную передачу США ракет Tomahawk Украине
14 октября, 15:22
Эксперт призвал трезво оценивать оперативную обстановку на фронте, которая не смогла измениться в пользу Украины, даже несмотря на активную поддержку западных стран. По его мнению, поставки ракет Tomahawk не приблизят завершение конфликта, а, наоборот, лишь поспособствуют новой эскалации, которая никому не выгодна.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
США располагают большим запасом ракет Tomahawk, заявил Трамп
14 октября, 21:57
 
В миреУкраинаРоссияСШАМаркус РайснерДональд ТрампВладимир Путин
 
 
