МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украина должна смириться с тем, что поставки дальнобойных ракет Tomahawk не смогут переломить ход конфликта в ее пользу из-за быстрой адаптации российской армии, такое мнение высказал австрийский полковник Маркус Райснер в беседе с Berliner Zeitung.
"Никакая отдельно взятая система вооружения не сможет решить исход войны. Хотя предыдущие системы, такие как HIMARS, также демонстрировали краткосрочную эффективность, Россия быстро адаптировалась", — пояснил он.
Эксперт призвал трезво оценивать оперативную обстановку на фронте, которая не смогла измениться в пользу Украины, даже несмотря на активную поддержку западных стран. По его мнению, поставки ракет Tomahawk не приблизят завершение конфликта, а, наоборот, лишь поспособствуют новой эскалации, которая никому не выгодна.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
