Лидер АдГ призвал Мерца прекратить бездоказательно обвинять Россию

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца прекратить бездоказательно обвинять Россию в угрозе Европе и Германии, так как такое поведение "безответственно" и только ведёт к поляризации общества.