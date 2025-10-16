Рейтинг@Mail.ru
Лидер АдГ призвал Мерца прекратить бездоказательно обвинять Россию - РИА Новости, 16.10.2025
15:09 16.10.2025
Лидер АдГ призвал Мерца прекратить бездоказательно обвинять Россию
Лидер АдГ призвал Мерца прекратить бездоказательно обвинять Россию - РИА Новости, 16.10.2025
Лидер АдГ призвал Мерца прекратить бездоказательно обвинять Россию
Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца прекратить бездоказательно обвинять... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:09:00+03:00
2025-10-16T15:09:00+03:00
Лидер АдГ призвал Мерца прекратить бездоказательно обвинять Россию

Лидер АдГ Крупалла призвал Мерца прекратить бездоказательно обвинять Россию

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца прекратить бездоказательно обвинять Россию в угрозе Европе и Германии, так как такое поведение "безответственно" и только ведёт к поляризации общества.
Лидер АдГ напомнил, что Мерц предположил, будто российские беспилотники нарушили воздушное пространство Германии, но до настоящего времени не смог представить ни одного доказательства, подтверждающего это.
"Вы должны наконец прекратить постоянно формулировать новые угрозы, не имея возможности предоставить достаточные доказательства для их обоснования", - заявил Крупалла, выступая в немецком парламенте.
Он добавил, что поведение Мерца "безответственно" и ведет к поляризации общества. "Своим политическим дискурсом вы возвращаетесь к временам холодной войны", - отметил политик от АдГ.
"Почему это не может быть вашей задачей, господин Мерц, выступать в качестве посредника между Украиной и Россией? Это соответствовало бы должности канцлера Германии", - заявил Крупалла, Трансляция велась на сайте бундестага.
Мерц, выступая в четверг в бундестаге, вновь бездоказательно утверждал, что Россия якобы угрожает безопасности на европейском континенте и пытается дестабилизировать Германию с помощью гибридных средств ведения войны.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
