В ОЗХО выбрали кандидатуру на пост нового генерального директора

ГААГА, 16 окт - РИА Новости. Кандидатуру на пост нового генерального директора выбрали в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), это представительница Швейцарии Сабрина Далафиор Мэттер, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Гааге с 7 по 11 октября прошла 110-я сессия Исполнительного совета ОЗХО

"Исполсовет после серии рейтинговых голосований определился с единой кандидатурой на пост следующего генерального директора техсекретариата ОЗХО, которая будет представлена на одобрение высшего органа организации - Конференции государств-участников в ноябре. Новым руководителем организации станет представительница Швейцарии Сабрина Далафиор Мэттер", - рассказал агентству Тарабрин

По его словам, она должна сменить на этом посту испанца Фернандо Ариаса уже в июле 2026 года.

Российский дипломат сообщил, что пожелал Далафиор Мэттер "неукоснительно соблюдать принципы беспристрастности, профессионализма, действовать строго в рамках Конвенции" о запрещении химоружия, опираясь "исключительно на четко прописанные полномочия, без каких-либо их интерпретации".

"Выразил надежду на то, что Сабрина Далафиор Мэттер приложит максимум усилий для возвращения работы ОЗХО в деполитизированное русло. Что, собственно, она и обещала в ходе своей предвыборной кампании", - отметил собеседник агентства.