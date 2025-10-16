https://ria.ru/20251016/gendirektor-2048694509.html
В ОЗХО выбрали кандидатуру на пост нового генерального директора
В ОЗХО выбрали кандидатуру на пост нового генерального директора - РИА Новости, 16.10.2025
В ОЗХО выбрали кандидатуру на пост нового генерального директора
Кандидатуру на пост нового генерального директора выбрали в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), это представительница Швейцарии Сабрина... РИА Новости, 16.10.2025
В ОЗХО выбрали кандидатуру на пост нового генерального директора
Новым гендиректором ОЗХО станет представительница Швейцарии Далафиор Мэттер
ГААГА, 16 окт - РИА Новости. Кандидатуру на пост нового генерального директора выбрали в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), это представительница Швейцарии Сабрина Далафиор Мэттер, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
В Гааге
с 7 по 11 октября прошла 110-я сессия Исполнительного совета ОЗХО
.
"Исполсовет после серии рейтинговых голосований определился с единой кандидатурой на пост следующего генерального директора техсекретариата ОЗХО, которая будет представлена на одобрение высшего органа организации - Конференции государств-участников в ноябре. Новым руководителем организации станет представительница Швейцарии
Сабрина Далафиор Мэттер", - рассказал агентству Тарабрин
.
По его словам, она должна сменить на этом посту испанца Фернандо Ариаса
уже в июле 2026 года.
Российский дипломат сообщил, что пожелал Далафиор Мэттер "неукоснительно соблюдать принципы беспристрастности, профессионализма, действовать строго в рамках Конвенции" о запрещении химоружия, опираясь "исключительно на четко прописанные полномочия, без каких-либо их интерпретации".
"Выразил надежду на то, что Сабрина Далафиор Мэттер приложит максимум усилий для возвращения работы ОЗХО в деполитизированное русло. Что, собственно, она и обещала в ходе своей предвыборной кампании", - отметил собеседник агентства.
Фернандо Ариас занимает должность генерального директора ОЗХО с июля 2018 года. Второй срок его полномочий начался в июле 2022 года и заканчивается в июле 2026 года.