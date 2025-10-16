Спикер нижегородского парламента Люлин открыл 5 футбольных полей в детсадах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин открыл пять футбольных полей на территории детских садов Дзержинска.

"Пента-трик. Так на футбольном языке можно назвать сегодняшнее событие в Дзержинске. Сразу пять новых детских футбольных полей открыли за один день! Не припомню таких темпов. Ребята из пяти детсадов города химиков получили возможность тренироваться на настоящем поле с искусственным покрытием. К слову, на нем можно сыграть и в волейбол, и в регби. Было бы желание. А оно есть! Вы бы видели, с какой радостью пятилетки выходят на газон, с каким азартом ведут мяч, атакуют и защищают ворота", - написал Люлин у своем Telegram-канале.

Он отметил, что когда вместе с директором центра адаптивных видов спорта "Парус" Андреем Куваевым начинал этот проект, не было представления о том, насколько популярным тот станет. "В прошлом году открыли в садиках 8 полей, в этом – 6. И вот еще 5. Всего 19 дошкольных учреждений. Целая дошкольная лига со своим фестивалем "Звездочки футбола", объединившим сотни спортивных семей города химиков", - сообщил спикер регионального парламента.

По его словам, футбольные поля с нетерпением ждут и дети, и родители, и воспитатели. Так, детский сад №134 в 2024 году стал победителем регионального этапа Всероссийского фестиваля РФС "Футбол в школе". Дети целый год участвовали в викторинах, рисовали, делали поделки на футбольную тему и наконец смогли сыграть в футбол на своем поле.