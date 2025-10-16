ФСБ не сомневается в причастности НАТО к инцидентам с беспилотниками в ЕС

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Профессионалы не сомневаются в причастности спецслужб НАТО к инцидентам с якобы российскими беспилотниками над территорией Евросоюза, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
Великобритания настаивает на форсированной подготовке Европы к вооружённому противостоянию с Россией, сколачивает европейскую коалицию для отправки войск на Украину, педалирует тему создания там "бесполётной зоны", сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).
"На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб - особенно после привязки провокации с дронами к так называемому "теневому флоту" России", - подчеркнул Бортников.
Он напомнил, что изначально "локомотивом" кампании по борьбе с якобы "теневым флотом России" был Лондон, стремившийся организовать морскую блокаду Калининграда и российских кораблей на Балтике.
