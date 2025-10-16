ФСБ не сомневается в причастности НАТО к инцидентам с беспилотниками в ЕС

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Профессионалы не сомневаются в причастности спецслужб НАТО к инцидентам с якобы российскими беспилотниками над территорией Евросоюза, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.