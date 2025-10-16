Рейтинг@Mail.ru
ФСБ не сомневается в причастности НАТО к инцидентам с беспилотниками в ЕС - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/fsb-2048540250.html
ФСБ не сомневается в причастности НАТО к инцидентам с беспилотниками в ЕС
ФСБ не сомневается в причастности НАТО к инцидентам с беспилотниками в ЕС - РИА Новости, 16.10.2025
ФСБ не сомневается в причастности НАТО к инцидентам с беспилотниками в ЕС
Профессионалы не сомневаются в причастности спецслужб НАТО к инцидентам с якобы российскими беспилотниками над территорией Евросоюза, заявил директор ФСБ... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T09:26:00+03:00
2025-10-16T09:26:00+03:00
в мире
россия
великобритания
европа
александр бортников
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
https://ria.ru/20251013/rumynija-2047911705.html
россия
великобритания
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, европа, александр бортников, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
В мире, Россия, Великобритания, Европа, Александр Бортников, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
ФСБ не сомневается в причастности НАТО к инцидентам с беспилотниками в ЕС

Бортинов: НАТО причастна к инцидентам с якобы российскими БПЛА в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Профессионалы не сомневаются в причастности спецслужб НАТО к инцидентам с якобы российскими беспилотниками над территорией Евросоюза, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
Великобритания настаивает на форсированной подготовке Европы к вооружённому противостоянию с Россией, сколачивает европейскую коалицию для отправки войск на Украину, педалирует тему создания там "бесполётной зоны", сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).
"На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб - особенно после привязки провокации с дронами к так называемому "теневому флоту" России", - подчеркнул Бортников.
Он напомнил, что изначально "локомотивом" кампании по борьбе с якобы "теневым флотом России" был Лондон, стремившийся организовать морскую блокаду Калининграда и российских кораблей на Балтике.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В Румынии назвали причину инцидентов с беспилотниками
13 октября, 11:06
 
В миреРоссияВеликобританияЕвропаАлександр БортниковНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала