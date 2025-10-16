Рейтинг@Mail.ru
ФСБ узнала о подготовке Британией и Украиной новых диверсий
09:20 16.10.2025 (обновлено: 09:33 16.10.2025)
ФСБ узнала о подготовке Британией и Украиной новых диверсий
в мире
россия
самарканд
узбекистан
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
sas
в мире, россия, самарканд, узбекистан, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, sas, турецкий поток
ФСБ узнала о подготовке Британией и Украиной новых диверсий

Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Москва располагает информацией о подготовке Киевом и Лондоном диверсий против газопровода "Турецкий поток", заявил директор ФСБ и председатель СОРБ Александр Бортников.
"Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода "Турецкий поток", — сказал он на заседании в Самарканде.
По словам Бортникова, инструкторы британских спецподразделений SAS и МИ-6 также спланировали удары БПЛА Каспийскому трубопроводному консорциуму, акции которого принадлежат российским, американским и казахстанским компаниям.
Бортников добавил, что именно под патронажем Британии на территории России совершаются теракты и диверсии.
