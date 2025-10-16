https://ria.ru/20251016/fsb-2048539024.html
ФСБ узнала о подготовке Британией и Украиной новых диверсий
ФСБ узнала о подготовке Британией и Украиной новых диверсий - РИА Новости, 16.10.2025
ФСБ узнала о подготовке Британией и Украиной новых диверсий
Москва располагает информацией о подготовке Киевом и Лондоном диверсий против газопровода "Турецкий поток", заявил директор ФСБ и председатель СОРБ Александр... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T09:20:00+03:00
2025-10-16T09:20:00+03:00
2025-10-16T09:33:00+03:00
в мире
россия
самарканд
узбекистан
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
sas
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d96903c402814986fced94236ff13d1.jpg
https://ria.ru/20251016/london-2048538619.html
россия
самарканд
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_732bc8871520679b740f27e6fa3748a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, самарканд, узбекистан, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, sas, турецкий поток
В мире, Россия, Самарканд, Узбекистан, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, SAS, Турецкий поток
ФСБ узнала о подготовке Британией и Украиной новых диверсий
ФСБ: британские и украинские спецслужбы готовят диверсии на «Турецком потоке»
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Москва располагает информацией о подготовке Киевом и Лондоном диверсий против газопровода "Турецкий поток", заявил директор ФСБ и председатель СОРБ Александр Бортников.
"Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода "Турецкий поток", — сказал он на заседании в Самарканде.
По словам Бортникова, инструкторы британских спецподразделений SAS и МИ-6 также спланировали удары БПЛА Каспийскому трубопроводному консорциуму, акции которого принадлежат российским, американским и казахстанским компаниям.
Бортников добавил, что именно под патронажем Британии на территории России совершаются теракты и диверсии.