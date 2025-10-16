https://ria.ru/20251016/fsb-2048529977.html
Бойцы ФСБ поразили операторов дронов ВСУ на Константиновском направлении
Бойцы ФСБ поразили операторов дронов ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 16.10.2025
Бойцы ФСБ поразили операторов дронов ВСУ на Константиновском направлении
Бойцы подразделения "Горыныч" Донецкого Управления ФСБ России во взаимодействии с 4 ОМСБР Южного военного округа поразили украинских операторов БПЛА с помощью... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T08:07:00+03:00
2025-10-16T08:07:00+03:00
2025-10-16T08:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986401662_0:44:3073:1773_1920x0_80_0_0_316c0d7309d340cc60038d456809bf0b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986401662_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ff5e9cbf2efe74b9927a7f8033e2cd13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Донецкая область), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бойцы ФСБ поразили операторов дронов ВСУ на Константиновском направлении
Бойцы ФСБ поразили украинских операторов БПЛА с помощью дронов