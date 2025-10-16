Бойцы ФСБ поразили операторов дронов ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Бойцы подразделения "Горыныч" Донецкого Управления ФСБ России во взаимодействии с 4 ОМСБР Южного военного округа поразили украинских операторов БПЛА с помощью дронов на Константиновском направлении, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.