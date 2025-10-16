Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/fsb-2048529977.html
Бойцы ФСБ поразили операторов дронов ВСУ на Константиновском направлении
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
дзержинск (донецкая область)
россия, донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Дзержинск (Донецкая область), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона . Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Бойцы подразделения "Горыныч" Донецкого Управления ФСБ России во взаимодействии с 4 ОМСБР Южного военного округа поразили украинских операторов БПЛА с помощью дронов на Константиновском направлении, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Бойцы ФСБ выследили операторов БПЛА, прибывших для ротации, и установили местоположение 3 вражеских пунктов управления беспилотниками. Операторы "Горыныча" уничтожили украинских боевиков и поразили пункты управления БПЛА, с которых планировались атаки на Дзержинск и Горловку", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДзержинск (Донецкая область)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
