Рейтинг@Mail.ru
СМИ: число украинцев, запрашивающих убежище в ФРГ, увеличилось - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/frg-2048517204.html
СМИ: число украинцев, запрашивающих убежище в ФРГ, увеличилось
СМИ: число украинцев, запрашивающих убежище в ФРГ, увеличилось - РИА Новости, 16.10.2025
СМИ: число украинцев, запрашивающих убежище в ФРГ, увеличилось
Число украинцев, запрашивающих убежище в Германии, увеличилось примерно в десять раз после того, как украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T04:02:00+03:00
2025-10-16T04:02:00+03:00
в мире
украина
германия
сирия
элла либанова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20250926/ukaz-2044719026.html
https://ria.ru/20251001/polsha-2045670657.html
https://ria.ru/20251006/polsha-2046726108.html
украина
германия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, сирия, элла либанова, оон
В мире, Украина, Германия, Сирия, Элла Либанова, ООН
СМИ: число украинцев, запрашивающих убежище в ФРГ, увеличилось

Funke: число запрашивающих убежище в ФРГ украинцев увеличилось примерно в 10 раз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число украинцев, запрашивающих убежище в Германии, увеличилось примерно в десять раз после того, как украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно, сообщили издания медиагруппы Funke со ссылкой на представительницу немецкого МВД.
"Резко увеличилось число молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, ищущих защиты. Снятие запрета на выезд для этой группы привело к увеличению числа заявлений о предоставлении убежища примерно с 100 в неделю до вступления постановления в силу до примерно 1000 в неделю в настоящее время", - сообщило издание со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Президент Польши отменил социальные выплаты неработающим украинцам
26 сентября, 23:51
В какой степени это является временным явлением, в данный момент оценить невозможно, отметили в министерстве.
По данным издания, в мае через регистрационную систему "Free" было распределено 7961 украинец, в августе - 11 277, а в сентябре - 18 755. По данным министерства внутренних дел ФРГ, в период с начала октября по 5 октября включительно было распределено 2 тысячи человек.
В отличие от просителей убежища из Сирии или Афганистана, просители убежища с Украины получают разрешение на временное пребывание в соответствии со статьей 24 Закона о пребывании, что позволяет им сразу же получить доступ к рынку труда и социальным льготам, отмечает издание.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Польше украинцам ограничили доступ к медицинским услугам
1 октября, 16:51
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник ранее заявлял, что около 90% молодых людей, выехавших с Украины за границу, вряд ли вернутся.
Воскобойник 7 февраля заявил, что порядка 1,5 миллиона детей выехали с Украины за границу, потому что там есть перспективы качественного образования и заработка в десять раз больше, чем на родине. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По мнению директора, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Польше призвали не давать гражданство украинцам
6 октября, 21:50
 
В миреУкраинаГерманияСирияЭлла ЛибановаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала