СМИ: число украинцев, запрашивающих убежище в ФРГ, увеличилось

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число украинцев, запрашивающих убежище в Германии, увеличилось примерно в десять раз после того, как украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно, сообщили издания медиагруппы Funke со ссылкой на представительницу немецкого МВД.

"Резко увеличилось число молодых людей в возрасте от 18 до 21 года, ищущих защиты. Снятие запрета на выезд для этой группы привело к увеличению числа заявлений о предоставлении убежища примерно с 100 в неделю до вступления постановления в силу до примерно 1000 в неделю в настоящее время", - сообщило издание со ссылкой на министерство внутренних дел ФРГ.

В какой степени это является временным явлением, в данный момент оценить невозможно, отметили в министерстве.

По данным издания, в мае через регистрационную систему "Free" было распределено 7961 украинец, в августе - 11 277, а в сентябре - 18 755. По данным министерства внутренних дел ФРГ, в период с начала октября по 5 октября включительно было распределено 2 тысячи человек.

В отличие от просителей убежища из Сирии или Афганистана , просители убежища с Украины получают разрешение на временное пребывание в соответствии со статьей 24 Закона о пребывании, что позволяет им сразу же получить доступ к рынку труда и социальным льготам, отмечает издание.

Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.

Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник ранее заявлял, что около 90% молодых людей, выехавших с Украины за границу, вряд ли вернутся.

Воскобойник 7 февраля заявил, что порядка 1,5 миллиона детей выехали с Украины за границу, потому что там есть перспективы качественного образования и заработка в десять раз больше, чем на родине. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По мнению директора, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.