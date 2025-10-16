Рейтинг@Mail.ru
Франция в августе стала основным покупателем газа из России в ЕС - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/frantsija-2048597120.html
Франция в августе стала основным покупателем газа из России в ЕС
Франция в августе стала основным покупателем газа из России в ЕС - РИА Новости, 16.10.2025
Франция в августе стала основным покупателем газа из России в ЕС
Франция в августе стала основным покупателем газа из России среди стран Евросоюза, увеличив его импорт до максимума за шесть месяцев, следует из анализа РИА... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T13:12:00+03:00
2025-10-16T13:12:00+03:00
экономика
франция
россия
бельгия
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/25/1008042509_0:233:2000:1358_1920x0_80_0_0_5013b0f3149fbc6e8607752b193c9d5b.jpg
https://ria.ru/20251016/evroparlament-2048559493.html
франция
россия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/25/1008042509_1:0:2000:1499_1920x0_80_0_0_d432cb848b39327d42502712251b9d11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, франция, россия, бельгия, евростат
Экономика, Франция, Россия, Бельгия, Евростат
Франция в августе стала основным покупателем газа из России в ЕС

Франция в августе стала основным покупателем газа из России среди стран ЕС

© AP Photo / Yves LoggheФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Yves Logghe
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Франция в августе стала основным покупателем газа из России среди стран Евросоюза, увеличив его импорт до максимума за шесть месяцев, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, Франция в августе нарастила закупки российского газа в 1,5 раза - до 251 миллиона евро. Это стало максимальным значением с марта текущего года и позволило французским компаниям вернуть статус крупнейшего в объединении импортера газа из России.
В то же время Бельгия, которая в июле впервые с весны 2023 года стала главным его покупателем, наоборот, снизила импорт до более привычных для себя 139 миллионов евро с 330 миллионов в середине лета, став третьей. Второе место продолжает занимать Венгрия, чей импорт подрос сразу на четверть за последний летний месяц, составив 231 миллион евро.
Болгария в августе увеличила закупки российского газа на треть - до 84,3 миллиона евро, а Словакия - на четверть, до 44 миллионов. Небольшой прирост импорта также зафиксировала Испания - на 4%, до 67 миллионов. Пр этом Греция его сократила - на четверть, до 79 миллионов евро, а Нидерланды - в 2,3 раза, до 37 миллионов.
Италия в августе вернулась к закупкам трубопроводного российского газа после паузы на два месяца, они составили 28 миллионов евро. При этом импорта СПГ, как в июле, не было.
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Комитет ЕП поддержал полный запрет на импорт газа и нефти из России
11:21
 
ЭкономикаФранцияРоссияБельгияЕвростат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала