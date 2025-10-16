Франция в августе стала основным покупателем газа из России в ЕС

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Франция в августе стала основным покупателем газа из России среди стран Евросоюза, увеличив его импорт до максимума за шесть месяцев, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
В то же время Бельгия, которая в июле впервые с весны 2023 года стала главным его покупателем, наоборот, снизила импорт до более привычных для себя 139 миллионов евро с 330 миллионов в середине лета, став третьей. Второе место продолжает занимать Венгрия, чей импорт подрос сразу на четверть за последний летний месяц, составив 231 миллион евро.
Болгария в августе увеличила закупки российского газа на треть - до 84,3 миллиона евро, а Словакия - на четверть, до 44 миллионов. Небольшой прирост импорта также зафиксировала Испания - на 4%, до 67 миллионов. Пр этом Греция его сократила - на четверть, до 79 миллионов евро, а Нидерланды - в 2,3 раза, до 37 миллионов.
Италия в августе вернулась к закупкам трубопроводного российского газа после паузы на два месяца, они составили 28 миллионов евро. При этом импорта СПГ, как в июле, не было.