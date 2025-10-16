В Сколково пройдет фотовыставка проекта по поддержке онкопациентов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Фотовыставка всероссийского проекта по поддержке онкопациентов "Химия была, но мы расстались" откроется 27 октября в технопарке "Сколково", сообщили РИА Новости организаторы.
"Двадцать седьмого октября 2025 года в технопарке "Сколково" открывается фотовыставка всероссийского проекта по поддержке онкопациентов "Химия была, но мы расстались", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что у проекта "Химия была, но мы расстались" две цели. Первая – дать людям, прошедшим или проходящим лечение от рака, увидеть себя со стороны красивыми, сильными, ресурсными, а вторая – дестигматизировать рак, лишить это заболевание его главного оружия – парализующего страха, который мешает людям вовремя проходить диспансеризацию и выявлять онкологию на ранних стадиях. Выставка продлится до 30 октября.
Отмечается, что круглый стол "Результаты исследования уровня онкофобии в российском обществе. Каковы показатели и что делать для их снижения?" пройдет в день открытия выставки.
"Эксперты представят данные исследования по онкофобии в России и поговорят о том, какие мифы о раке существуют. Расскажут, с помощью каких аргументов можно бороться со страхом перед онкодиагнозом. Это поможет не только чаще диагностировать рак на ранних стадиях, но и адаптировать пациентов в ремиссии к нормальной жизни", - добавили там.
