"Украина, кофе и еще раз Украина". Фицо обвинил ЕС в помешательстве

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети X обвинил Европейский совет в зацикленности на Украине вместо решения внутренних проблем стран.
"В Европейском совете мы будем обсуждать Украину, Украину и еще раз Украину, и где-то между кофе и заключительными аплодисментами в качестве небольшой заметки будет упомянута тема конкурентоспособности, а также экономических катастроф, угрожающих нашей автомобильной промышленности", — написал он.
Ранее Фицо заявил, что Словакия не поддержит 19-й пакет санкций против России, если не увидит "разумных предложений" Евросовета по формулировкам и инструкциям для Еврокомиссии. Он добавил, что словацким политическим и деловым кругам пора готовиться к возобновлению отношений с Москвой.
Фицо также раскритиковал Евросовет за то, что тот тратит непропорционально много времени на тему помощи Украине, не уделяя при этом должного внимания конкурентоспособности ЕС. По словам словацкого премьера, необходимо говорить о будущем автомобильной промышленности и высоких ценах на энергоносители. В случае слабой конкурентоспособности Словакия, возможно, не сможет экспортировать продукцию за рубеж, отметил он.