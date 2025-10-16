Рейтинг@Mail.ru
"Украина, кофе и еще раз Украина". Фицо обвинил ЕС в помешательстве - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 16.10.2025 (обновлено: 18:08 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/fitso-2048692622.html
"Украина, кофе и еще раз Украина". Фицо обвинил ЕС в помешательстве
"Украина, кофе и еще раз Украина". Фицо обвинил ЕС в помешательстве - РИА Новости, 16.10.2025
"Украина, кофе и еще раз Украина". Фицо обвинил ЕС в помешательстве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети X обвинил Европейский совет в зацикленности на Украине вместо решения внутренних проблем стран. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T18:02:00+03:00
2025-10-16T18:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
россия
роберт фицо
евросоюз
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992976305_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bc9c27deb24882bd0f2fc969aa0b427.jpg
https://ria.ru/20251016/kallas-2048669619.html
https://ria.ru/20251016/evrosoyuz-2048639851.html
украина
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992976305_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef053bdf310c0ecd604ca6d315ca2e0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, евросоюз, европейский совет, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Евросоюз, Европейский совет, Еврокомиссия
"Украина, кофе и еще раз Украина". Фицо обвинил ЕС в помешательстве

Фицо: в Евросовете будут обсуждать только Украину, а не внутренние проблемы

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети X обвинил Европейский совет в зацикленности на Украине вместо решения внутренних проблем стран.
Европейском совете мы будем обсуждать Украину, Украину и еще раз Украину, и где-то между кофе и заключительными аплодисментами в качестве небольшой заметки будет упомянута тема конкурентоспособности, а также экономических катастроф, угрожающих нашей автомобильной промышленности", — написал он.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Каллас выступила с новым заявлением о России
16:41
Фицо добавил, что зацикленность на украинском вопросе ставит под угрозу благосостояние ЕС.
Ранее Фицо заявил, что Словакия не поддержит 19-й пакет санкций против России, если не увидит "разумных предложений" Евросовета по формулировкам и инструкциям для Еврокомиссии. Он добавил, что словацким политическим и деловым кругам пора готовиться к возобновлению отношений с Москвой.
Фицо также раскритиковал Евросовет за то, что тот тратит непропорционально много времени на тему помощи Украине, не уделяя при этом должного внимания конкурентоспособности ЕС. По словам словацкого премьера, необходимо говорить о будущем автомобильной промышленности и высоких ценах на энергоносители. В случае слабой конкурентоспособности Словакия, возможно, не сможет экспортировать продукцию за рубеж, отметил он.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Орбан рассказал, сколько Евросоюз потратил на Украину
15:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоЕвросоюзЕвропейский советЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала