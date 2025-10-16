https://ria.ru/20251016/evrosoyuz-2048651597.html
Еврокомиссия оценила инвестиции стран Евросоюза в оборону
Страны ЕС по итогам 2025 года инвестируют в оборону 392 миллиарда евро, сообщила на брифинге в Брюсселе еврокомиссар Хенна Виркунен. РИА Новости, 16.10.2025
Еврокомиссар Виркунен: страны ЕС в этом году инвестируют в оборону 392 млрд евро