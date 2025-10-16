Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия оценила инвестиции стран Евросоюза в оборону - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/evrosoyuz-2048651597.html
Еврокомиссия оценила инвестиции стран Евросоюза в оборону
Еврокомиссия оценила инвестиции стран Евросоюза в оборону - РИА Новости, 16.10.2025
Еврокомиссия оценила инвестиции стран Евросоюза в оборону
Страны ЕС по итогам 2025 года инвестируют в оборону 392 миллиарда евро, сообщила на брифинге в Брюсселе еврокомиссар Хенна Виркунен. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T16:04:00+03:00
2025-10-16T16:04:00+03:00
экономика
россия
брюссель
европа
владимир путин
евросоюз
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7f85e82e3f3a13ad212fbac720f80818.jpg
https://ria.ru/20250309/ljajen-2003925853.html
россия
брюссель
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3b0b73d01056dfbb92d21f8b6ed04c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, брюссель, европа, владимир путин, евросоюз, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, Россия, Брюссель, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Еврокомиссия оценила инвестиции стран Евросоюза в оборону

Еврокомиссар Виркунен: страны ЕС в этом году инвестируют в оборону 392 млрд евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Страны ЕС по итогам 2025 года инвестируют в оборону 392 миллиарда евро, сообщила на брифинге в Брюсселе еврокомиссар Хенна Виркунен.
«
"Четыре года назад наши государства-члены инвестировали в оборону 218 миллиардов евро. И, по оценкам, в этом году эта цифра достигнет 392 миллиардов", - сообщила она.
Еврокомиссия в четверг представила свою дорожную карту в области обороны до 2030 года.
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отмечал, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет "именно ответ", подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Фон дер Ляйен рассказала, куда уходят средства ЕС на оборону
9 марта, 15:12
 
ЭкономикаРоссияБрюссельЕвропаВладимир ПутинЕвросоюзМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала