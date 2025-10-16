Орбан рассказал, сколько Евросоюз потратил на Украину

Венгерский премьер также напомнил, что около 25% бюджета ЕС на следующие семь лет также планируется потратить на Украину, несмотря на то, что она не входит в сообщество.

Орбан в декабре 2024 года заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма. Если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.