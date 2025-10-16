БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента на заседании в четверг большинством голосов поддержал предложение по поэтапному окончательному запрету импорта российского газа, нефти и нефтепродуктов.
Трансляция заседания велась на сайте ЕП.
Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года.
Это первый этап согласования такого решения. Теперь документ поступит на согласование единой позиции в рамках трехсторонних переговоров ЕП, Совета ЕС и Еврокомиссии. После завершения переговоров закон пройдет еще формальное голосование на пленарной сессии Европарламента и потребует утверждения Советом ЕС.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.