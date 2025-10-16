Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев: Европа потеряла триллионы евро, отказавшись от газа из России
15:15 16.10.2025 (обновлено: 15:24 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/evropa-2048637128.html
Дмитриев: Европа потеряла триллионы евро, отказавшись от газа из России
Дмитриев: Европа потеряла триллионы евро, отказавшись от газа из России
европа
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
европа
россия
европа, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Европа, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского газа, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время пленарного заседания в рамках Российской энергетической недели.
"Потери Европы от того, что она отходит от российского газа, по нашим оценкам, составляют выше 1,3 триллиона евро", – сказал он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
ЕвропаРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
