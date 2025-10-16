Дмитриев: Европа потеряла триллионы евро, отказавшись от газа из России

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Европа потеряла более 1,3 триллиона евро из-за отказа от российского газа, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время пленарного заседания в рамках Российской энергетической недели.