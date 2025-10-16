"Верность" включена в реестр ярославских благотворительных организаций

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт - РИА Новости. "Верность" включена в реестр благотворительных организаций Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Автономная некоммерческая благотворительная организация "Верность", которая выстраивает комплексную систему ответственного обращения с животными в Ярославской области, включена в региональный реестр благотворительных организаций", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

Решение было принято на заседании совета по поддержке благотворительной деятельности, созданного по инициативе губернатора.

"Теперь, став частью официального реестра, "Верность" сможет привлекать дополнительные ресурсы для развития проектов, благоустройства приютов и гуманного контроля численности животных", – отметил глава региона.

Евраев подчеркнул, что правительство области будет продолжать работу по формированию реестра благотворительных организаций. По его словам, реестр - не просто формальность, это гарантия прозрачных и эффективных механизмов оказания помощи.

Председатель совета по поддержке благотворительной деятельности Ярославской области Марина Степанова назвала логичным шагом включение "Верности" в реестр. "Мы видим их многолетнюю профессиональную работу", – отметила Степанова.

По данным правительства региона, "Верность" работает в Ярославской области с 2016 года. За это время, в частности, в целях гуманного контроля численности животных стерилизовано более 2000 бездомных кошек и собак. "Верность" ведет работу по благоустройству приютов. В этом году организации был передан в безвозмездное пользование центр отлова и стерилизации животных "Джина", созданный в Ярославле при участии областного правительства.