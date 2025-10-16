Рейтинг@Mail.ru
"Верность" включена в реестр ярославских благотворительных организаций - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
11:13 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/evraev-2048558402.html
"Верность" включена в реестр ярославских благотворительных организаций
"Верность" включена в реестр ярославских благотворительных организаций - РИА Новости, 16.10.2025
"Верность" включена в реестр ярославских благотворительных организаций
"Верность" включена в реестр благотворительных организаций Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T11:13:00+03:00
2025-10-16T11:13:00+03:00
ярославская область
ярославская область
ярославль
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930549035_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_486cd06fb525e4dd9aaa7f292ad10e02.jpg
https://ria.ru/20251014/yardormost-2048269834.html
https://ria.ru/20251015/evraev-2048438891.html
ярославская область
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930549035_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_58433e647771b17adc14c38a6da21cd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев
"Верность" включена в реестр ярославских благотворительных организаций

Евраев: "Верность" включена в реестр благотворительных организаций

© iStock.com / ESezerБездомные котята
Бездомные котята - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© iStock.com / ESezer
Бездомные котята
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт - РИА Новости. "Верность" включена в реестр благотворительных организаций Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Автономная некоммерческая благотворительная организация "Верность", которая выстраивает комплексную систему ответственного обращения с животными в Ярославской области, включена в региональный реестр благотворительных организаций", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Власти Ярославской области финансово поддержат предприятие "Ярдормост"
14 октября, 21:30
Решение было принято на заседании совета по поддержке благотворительной деятельности, созданного по инициативе губернатора.
"Теперь, став частью официального реестра, "Верность" сможет привлекать дополнительные ресурсы для развития проектов, благоустройства приютов и гуманного контроля численности животных", – отметил глава региона.
Евраев подчеркнул, что правительство области будет продолжать работу по формированию реестра благотворительных организаций. По его словам, реестр - не просто формальность, это гарантия прозрачных и эффективных механизмов оказания помощи.
Председатель совета по поддержке благотворительной деятельности Ярославской области Марина Степанова назвала логичным шагом включение "Верности" в реестр. "Мы видим их многолетнюю профессиональную работу", – отметила Степанова.
По данным правительства региона, "Верность" работает в Ярославской области с 2016 года. За это время, в частности, в целях гуманного контроля численности животных стерилизовано более 2000 бездомных кошек и собак. "Верность" ведет работу по благоустройству приютов. В этом году организации был передан в безвозмездное пользование центр отлова и стерилизации животных "Джина", созданный в Ярославле при участии областного правительства.
"Для нас включение в реестр – это признание нашей работы на благо региона. Мы не просто спасаем животных, мы стараемся менять среду, делая ответственное отношение к питомцам новой нормой", – подчеркнула руководитель организации "Верность" Елена Афрова. По ее словам, новый статус организации – еще и большая ответственность. Он подтверждает, что люди могут нам доверять, а их помощь будет использована максимально эффективно, подчеркнула Афрова.
Некрасовская детская музыкальная школа - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Некрасовская детская музыкальная школа получила новые инструменты
Вчера, 16:49
 
Ярославская областьЯрославская областьЯрославльМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала