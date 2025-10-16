https://ria.ru/20251016/estoniya-2048700542.html
Эстония закрыла трансграничную дорогу через "Саатсеский сапог"
16.10.2025
Эстония закрыла трансграничную дорогу через "Саатсеский сапог"
Эстония решила окончательно закрыть автодорогу через "Саатсеский сапог", заявил премьер-министр Кристен Михал.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Эстония решила окончательно закрыть автодорогу через "Саатсеский сапог", заявил премьер-министр Кристен Михал.
«
"Начну с "Саатсеского сапога"
. Мы сегодня обсудили его подробнее, и позиция правительства ясна: житель Эстонии
не должен пользоваться территорией России
. <...> Дорога закрыта и останется закрытой", — цитирует его издание Postimees
.
По словам Михала, объездная дорога должна быть готова в течение нескольких месяцев.
На прошлой неделе ERR сообщала, что эстонские пограничники перекрыли дорогу, местами проходящую через "Саатсеский сапог" в Псковской области, из-за якобы российской активности.
В то же время именно Таллин проводит агрессивную политику в приграничье. Так, Эстония планирует создать военную базу в Нарве, также страна разместила недалеко от города Выру подразделение армии США. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По его мнению, западные элиты используют эту риторику, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров. При этом она не оформлена юридически. Договоры о границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах
подписали в 2014-м главы МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами.