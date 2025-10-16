Рейтинг@Mail.ru
Эстония закрыла трансграничную дорогу через "Саатсеский сапог"
18:46 16.10.2025 (обновлено: 19:26 16.10.2025)
Эстония закрыла трансграничную дорогу через "Саатсеский сапог"
Эстония закрыла трансграничную дорогу через "Саатсеский сапог" - РИА Новости, 16.10.2025
Эстония закрыла трансграничную дорогу через "Саатсеский сапог"
Эстония решила окончательно закрыть автодорогу через "Саатсеский сапог", заявил премьер-министр Кристен Михал. РИА Новости, 16.10.2025
2025
Новости
Эстония закрыла трансграничную дорогу через "Саатсеский сапог"

Премьер Эстонии Михал заявил о закрытии дороги через "Саатсеский сапог"

CC0 / Fabian.aichwald / Автодорога, пересекающая "Саатсеский сапог"
Автодорога, пересекающая Саатсеский сапог - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
CC0 / Fabian.aichwald /
Автодорога, пересекающая "Саатсеский сапог". Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Эстония решила окончательно закрыть автодорогу через "Саатсеский сапог", заявил премьер-министр Кристен Михал.
«
"Начну с "Саатсеского сапога". Мы сегодня обсудили его подробнее, и позиция правительства ясна: житель Эстонии не должен пользоваться территорией России. <...> Дорога закрыта и останется закрытой", — цитирует его издание Postimees.
Алексей Росликов - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Эстония запретила въезд латвийскому депутату за поддержку русскоязычных
13 октября, 15:31
По словам Михала, объездная дорога должна быть готова в течение нескольких месяцев.
На прошлой неделе ERR сообщала, что эстонские пограничники перекрыли дорогу, местами проходящую через "Саатсеский сапог" в Псковской области, из-за якобы российской активности.

В то же время именно Таллин проводит агрессивную политику в приграничье. Так, Эстония планирует создать военную базу в Нарве, также страна разместила недалеко от города Выру подразделение армии США. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По его мнению, западные элиты используют эту риторику, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.

Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров. При этом она не оформлена юридически. Договоры о границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах подписали в 2014-м главы МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Эстония ввела санкции против российского судьи и прокурора
Вчера, 14:31
 
Заголовок открываемого материала