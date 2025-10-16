Рейтинг@Mail.ru
Пушков рассказал о внутреннем расколе ЕС из-за миграционной политики - РИА Новости, 16.10.2025
16:40 16.10.2025
Пушков рассказал о внутреннем расколе ЕС из-за миграционной политики
Страны Восточной Европы, входящие в состав Евросоюза, резко не согласны с миграционной политикой Брюсселя, аналогичный протест нарастает и в Западной Европе
в мире
восточная европа
брюссель
западная европа
алексей пушков
еврокомиссия
евросоюз
восточная европа
брюссель
западная европа
Пушков рассказал о внутреннем расколе ЕС из-за миграционной политики

Пушков: в Западной Европе нарастает протест против миграционной политики ЕС

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Страны Восточной Европы, входящие в состав Евросоюза, резко не согласны с миграционной политикой Брюсселя, аналогичный протест нарастает и в Западной Европе, считает сенатор Алексей Пушков.
Брюсселе все еще стараются закрывать глаза на резкое несогласие ряда стран Восточной Европы с либеральной миграционной политикой Еврокомиссии. Но протест нарастает и в Западной Европе", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Сенатор отметил, что всем очевиден внутренний раскол ЕС по этому вопросу.
"Политика "открытых дверей" стала бомбой замедленного действия, заложенной самими европейскими неолибералами под фундамент Евросоюза", - констатировал он.
Алексей Пушков
"Решительно уничтожить": Пушков сделал заявление о распаде ЕС
06:28
 
